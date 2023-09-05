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“数字服贸”为开放型世界经济注入新动能

2023年09月05日07:36 | 来源：新华网
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9月4日，观众在服贸会北京国家会议中心展区参观。新华社记者 武巍 摄

9月4日，观众在服贸会北京国家会议中心展区参观。新华社记者 武巍 摄

　　新华社北京9月4日电 题：“数字服贸”为开放型世界经济注入新动能

　　新华社记者魏梦佳、马欣然

　　智能化医疗设备、远程教育、AI机器人、各国商品云端销售……2日至6日在北京举行的2023年中国国际服务贸易交易会上，各种数字化、智能化应用及产品让人目不暇接。

　　“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”“服务贸易发展高峰论坛”等服贸会系列高峰论坛日前在国家会议中心举办。数字贸易发展新趋势下的中国机遇，引起与会嘉宾热议。

　　“数字技术的革命为服务贸易发展注入了强大的新的动力，信息技术革命与产业变革持续推进，经济全球化进入数据驱动新的阶段。”国务院发展研究中心副主任隆国强说。

　　世界经济仍在复苏之路上艰难前行。多位与会专家表示，以数字技术赋能、以现代信息网络为重要载体、以数字平台为有力支撑的数字贸易，对全球贸易模式、贸易结构、全球贸易规则和世界贸易格局产生深刻影响，成为经济全球化的助推器、国际贸易增长的新引擎。

　　“数字化是全球化发展的重要驱动力量。”中国工业经济学会会长、中国社科院大学教授江小涓说，近年来，数据驱动型服务贸易增长最快，比重持续上升，已成为服务贸易的主要部分。

　　国务院发展研究中心对外经济研究部、中国信息通信研究院3日发布的《数字贸易发展与合作报告2023》显示，过去3年，全球跨境数据流动规模增长120.6%，数字服务贸易规模增长36.9%，均高于同期的全球服务贸易和货物贸易的增速。据麦肯锡估测，预计到2025年，全球数据流动对经济增长的贡献将达11万亿美元。

　　世界贸易组织数据显示，2022年全球数字服务贸易规模为3.82万亿美元，同比增长3.9%，占全球服务贸易的53.7%。

　　江小涓表示，数字平台降低了跨国交易成本，在提升国际贸易效益、造福普通民众上发挥着重要作用。

9月4日，在2023年服贸会国家会议中心美团展台，观众参观一款自动配送车。新华社记者 刘岭逸 摄

9月4日，在2023年服贸会国家会议中心美团展台，观众参观一款自动配送车。新华社记者 刘岭逸 摄

　　“山东挖掘机、云南床上用品、浙江瑜伽服、广州厨具……各行各业的外贸人都能‘坐在家里卖全球’。”阿里巴巴国际站展台的工作人员说，公司推出的全链路AI外贸产品，拥有商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译等多项功能，可通过VR交互场景等技术，帮助外贸企业“更快、更远、更便捷出海”。

　　国际货币基金组织驻华首席代表巴奈特在服贸会上表示，世界经济在短期韧性及长期增长方面仍面临挑战，促进全球服务贸易发展至关重要，中国是亚洲贸易中的关键枢纽。

　　近年来，中国高度重视数字贸易发展与对外合作，加快推进数字贸易示范区建设、培育数字贸易新业态新模式，并积极参与国际经贸规则标准的制定和谈判。数字文化、数字金融、互联网医疗、在线教育、智慧物流等新业态、新服务不断涌现。

　　《数字贸易发展与合作报告2023》显示，中国数字贸易发展保持良好势头。2022年中国数字服务进出口总值达到3710.8亿美元，同比增长3.2%，增速在规模前10国家中排名第3。

　　中国电子学会理事长张峰认为，庞大的网民数量、初步完善的网络基础设施建设，都为中国数字贸易的高质量发展奠定了基础，也为抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，开辟了新领域、新赛道。

　　近日，中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，中国网民规模达10.79亿人，互联网普及率达76.4%；数字基础设施建设进一步加快，已累计建成开通5G基站293.7万个。

　　此外，利用平台大数据和算法优势，一些数字平台企业近年来也整合国内外资源，加速海外市场布局，推动对外投资合作高质量发展。例如，多家中国数字企业在数字支付、电商、社交平台、网约车等领域开拓巴西市场，让当地民众享受到“数字红利”。

9月3日，几名小朋友在国家会议中心观看单孔腔镜手术机器人展示。新华社记者 鞠焕宗 摄

9月3日，几名小朋友在国家会议中心观看单孔腔镜手术机器人展示。新华社记者 鞠焕宗 摄

　　强劲的数字经济发展势头和广阔市场，也让许多企业看到商机。服贸会期间，众多外资企业及国外展商云集北京，密切交流，寻求合作伙伴。

　　总部位于德国的高新技术企业埃帕德是此次参展企业之一，主要为企业提供全生命周期的资源信息系统服务。去年刚在北京成立了分公司，并入驻北京中德产业园。

　　埃帕德咨询（北京）有限公司业务发展及政府事务总监毛润智表示，在数字化时代，各国企业都需要信息化的转型升级，使管理运行更加高效，降低生产成本。这也为埃帕德带来发展机会。“中国数字经济发展迅猛，企业需求大、市场广阔，我们希望能通过服贸会寻找更多合作伙伴，在中国扎根发展。”她说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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