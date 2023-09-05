许维娜

人民网北京9月5日电 （许维娜、实习生张思锐）在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，“共商共建绿色亚洲‘一带一路’发展”这一话题引发各方讨论。与会嘉宾一致认为，服贸会的顺利举办为碳中和产业发展搭建一个交流、合作的平台。

“当前，全球面临着严峻的环境挑战，气候变化、资源枯竭、生态失衡等问题日益凸显。作为拥有众多发展中国家的亚洲，我们不能袖手旁观，我们必须采取行动，为未来创造一个可持续的发展环境。亚洲的碳中和，不仅仅是一个目标，更是一种责任、一份承诺。”在2023年服贸会“第二届亚洲碳中和产业发展”论坛上，中国亚洲经济发展协会会长权顺基这样谈道。

同时，就推动碳中和产业发展，权顺基提出了以下几点建议：一是亚洲地区各国政府要加强合作，积极制定有关政策，为碳中和产业提供有力的支持和指导；二是企业要加强创新研发，投资绿色技术，提升产品和服务的环保性能；三是学界要加强科研合作，推动环境科学和可持续发展领域的进步；四是社会各界要共同宣传环保理念，培养绿色消费观念，形成人人参与的环保氛围。

全球服务贸易联盟理事长姜增伟在致辞中强调，当前全球新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构，服务贸易日益成为全球贸易增长的重要组成部分，绿色低碳是服务贸易未来的发展方向之一，面对变革、机遇与挑战，全球服务贸易联盟提出倡导低碳环保、绿色发展等九大倡议，将促进新产业新业态发展，推广节能降碳与清洁能源技术服务，提升全球物流、支付和贸易便利化等作为重要的工作内容。

对于如何共建绿色亚洲，中央国家机关工委原副书记、中国社会工作联合会会长陈存根提出三点建议，一是积极听取亚洲各国在共建绿色亚洲、共建绿色一带一路方面的科学倡议，结合亚洲各国的实际情况互学互鉴；二是为共建绿色亚洲提供中国版方案；三是积极发挥企业作用，为亚洲各国的企业提供更多跨区域合作的机会。

针对共建绿色一带一路，全国工商联原副主席、中国西部研究与发展促进会理事长程路表示，十年来一带一路不仅为我们经济发展和经济增量做出贡献，同时也为绿色发展奠定了基础。双碳经济的发展，需要有一个协调稳定的机制，要增强碳吸收，减少碳排放，加强碳转移、碳协调，稳妥地推进双碳经济发展。

中国亚洲经济发展协会副会长、碳中和绿色发展委员会会长符建表示，中国在风光储氢等可再生能源领域、包括节能降碳、循环经济、固碳技术等方面所取得的成绩，对于亚洲其它国家发展碳中和产业有示范作用。

(责编：杨曦、高雷)

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