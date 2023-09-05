人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动碳中和产业发展 业界聚焦绿色亚洲 “一带一路”发展

许维娜
2023年09月05日08:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （许维娜、实习生张思锐）在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，“共商共建绿色亚洲‘一带一路’发展”这一话题引发各方讨论。与会嘉宾一致认为，服贸会的顺利举办为碳中和产业发展搭建一个交流、合作的平台。

“当前，全球面临着严峻的环境挑战，气候变化、资源枯竭、生态失衡等问题日益凸显。作为拥有众多发展中国家的亚洲，我们不能袖手旁观，我们必须采取行动，为未来创造一个可持续的发展环境。亚洲的碳中和，不仅仅是一个目标，更是一种责任、一份承诺。”在2023年服贸会“第二届亚洲碳中和产业发展”论坛上，中国亚洲经济发展协会会长权顺基这样谈道。

同时，就推动碳中和产业发展，权顺基提出了以下几点建议：一是亚洲地区各国政府要加强合作，积极制定有关政策，为碳中和产业提供有力的支持和指导；二是企业要加强创新研发，投资绿色技术，提升产品和服务的环保性能；三是学界要加强科研合作，推动环境科学和可持续发展领域的进步；四是社会各界要共同宣传环保理念，培养绿色消费观念，形成人人参与的环保氛围。

全球服务贸易联盟理事长姜增伟在致辞中强调，当前全球新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构，服务贸易日益成为全球贸易增长的重要组成部分，绿色低碳是服务贸易未来的发展方向之一，面对变革、机遇与挑战，全球服务贸易联盟提出倡导低碳环保、绿色发展等九大倡议，将促进新产业新业态发展，推广节能降碳与清洁能源技术服务，提升全球物流、支付和贸易便利化等作为重要的工作内容。

对于如何共建绿色亚洲，中央国家机关工委原副书记、中国社会工作联合会会长陈存根提出三点建议，一是积极听取亚洲各国在共建绿色亚洲、共建绿色一带一路方面的科学倡议，结合亚洲各国的实际情况互学互鉴；二是为共建绿色亚洲提供中国版方案；三是积极发挥企业作用，为亚洲各国的企业提供更多跨区域合作的机会。

针对共建绿色一带一路，全国工商联原副主席、中国西部研究与发展促进会理事长程路表示，十年来一带一路不仅为我们经济发展和经济增量做出贡献，同时也为绿色发展奠定了基础。双碳经济的发展，需要有一个协调稳定的机制，要增强碳吸收，减少碳排放，加强碳转移、碳协调，稳妥地推进双碳经济发展。

中国亚洲经济发展协会副会长、碳中和绿色发展委员会会长符建表示，中国在风光储氢等可再生能源领域、包括节能降碳、循环经济、固碳技术等方面所取得的成绩，对于亚洲其它国家发展碳中和产业有示范作用。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
服贸“奇遇记”：感受AI魅力 观众沉浸式“玩转”元宇宙
　　人民网北京9月4日电 （记者翁奇羽、申佳平）在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）上，各式各样的AI技术应用成为观众互动、“打卡”的热门选择。 据了解，作为服贸会的重要科技板块之一，电信、计算机和信息服务专题展亮相首钢园，布局通信和数字技术、元宇宙应用两大主题馆，设置电信服务、数字技术、智慧生活、特色展区等四大专区。…
《财米油盐》| 4分钟！一探2023服贸会上的未来生活“新模样”
　　“元宇宙+文旅”、AI数字人、裸眼3D屏幕……你想象的未来生活“新模样”都有什么？ 9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。今年服贸会上，科技元素以全新姿态闪亮登场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部