李 斌

无论是扎实推进共同富裕还是不断满足人民对美好生活的向往，都需要重视消费、提振消费

纵览今年暑期消费市场，文旅、餐饮、零售、交通等行业的繁荣景象让人印象深刻。暑期档电影票房、民航旅客月度运输量、铁路暑运单日旅客发送量等都创造了历史新高；各类博物馆、科技馆门庭若市，热门演唱会、音乐节一票难求；“城市漫步”“山居生活”“研学游”等新兴文旅形式不断涌现；消夏避暑消费需求持续释放，“凉需求”“凉资源”转化为热度爆表的新引擎。

暑期是观察消费市场景气程度和发展趋势的重要窗口。国家统计局发布的7月份国民经济运行情况显示，暑假旅游等服务消费明显回暖，对消费扩大支撑作用明显。透过火爆的暑期消费，我们可以捕捉到许多促消费、稳增长的启示。

时代在发展，需求在变化，人们越来越看重精神上的愉悦、文化上的满足、身心上的健康。物质消费外，娱乐放松、学习提升等精神消费也在增加；食品消费不仅为了饱腹，也更加注重营养、健康；除了传统个人消费，养老、亲子等消费需求同样旺盛……消费需求在品类、品牌、渠道等方面转型升级，更多元、更个性，唯一不变的是指向美好生活。

与需求端的消费个性化、品质化和多样性趋势相适应，供给端需要准确识变、科学应变、主动求变，创新经营模式、优化产品服务、丰富消费形态。以城市商场为例，不少地方把图书市集、冲浪戏水、亲子游戏等模式引入，重新吸引了客流、打响了口碑。从西安、洛阳等网红城市看，文旅经济蓬勃兴起的重要驱动力在于文化赋能。深挖文化内涵、讲好文史故事，有助于文旅消费增添更多“文化味”。

改善消费条件，释放消费潜力，“有形之手”显现重要作用。不久前出台的《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费等六个方面，提出20条具体政策举措；文化和旅游部围绕传统节日、法定假日和暑期等旅游旺季，商务部围绕52个消费场景，开展了各类促消费活动；许多城市通过发放消费券等形式，支持消费复苏。当前，消费恢复特别是进一步扩大的基础仍然不够牢固，还需要以改革破除阻碍消费需求释放的体制机制障碍，完善分配制度，增加居民收入。

对大多数消费者而言，消费行为建立在真实的生活需求之上。正如有关部门指出的，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到性价比更高、满意度更高的新产品。促成需求与供给的动态匹配，改善消费环境是一个重要支撑。提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费，都需要着力营造安全、可靠、放心的消费环境。

从“山野露营”到“围炉煮茶”，从“创意市集”到“沉浸式文旅”，消费场景不断翻新、迭代、升级，背后是“中国制造”的加持，离不开创新驱动与产业升级。积极扩大国内需求，通过终端需求带动有效供给，是把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来的题中应有之义。供给优化了，需求释放了，国民经济循环畅通起来，消费拉动经济增长的基础性作用就会愈发显现出来。

消费与百姓生活息息相关，无论是扎实推进共同富裕还是不断满足人民对美好生活的向往，都需要重视消费、提振消费。政府搭台、市场唱戏，促进消费新业态、新模式不断涌现，必能带动消费场景不断拓宽、消费体验不断提升、消费潜能进一步释放。

《 人民日报 》（ 2023年09月05日 05 版）

(责编：曹淼、李源)

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