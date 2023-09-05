原标题：优必选将深度参与主办IEEE 2024 人机交互国际会议

当地时间2023年8月31日中午，在韩国釜山举行的第32届IEEE人机交互国际会议（32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication） 颁奖典礼上，大会指导和顾问委员会宣布：2024年第33届IEEE人机交互国际会议（IEEE RO-MAN 2024）将在美国洛杉矶地区的帕萨迪纳市举办，由IET会士、IEEE机器人学会青年科学家奖获得者、优必选科技联席首席技术官谭欢博士担任大会总主席，优必选科技将深度参与主办此届大会。

此外，大会还宣布，IEEE/ACM/AAAI会士、美国科学促进会（AAAS）院士、美国人机交互领域顶尖专家Maja Matari 博士担任大会荣誉主席；印第安纳大学工学院副院长Selma abanovi 博士担任大会协总主席。

IEEE人机交互国际会议是由IEEE机器人与自动化学会（RAS）牵头举办的旗舰学术会议。自1992年在日本东京创建以来，已经成功举办了32届。会议涵盖了机器人技术、心理学、认知科学、人工智能、人因研究、交互设计、控制论、系统科学等人机交互领域，鼓励在理论突破、技术创新、方法论、实证和实验等多类研究方法和成果方面进行研讨和论文发表。2023年的会议由韩国国家科技研究所主办，JongSuk Choi博士担任大会总主席，来自全球相关领域的500多位专家、学者和科研人员参加了本届学术会议。

2024年IEEE人机交互国际会议是该会议自创办以来第一次由中国人担任大会总主席，同时也是中国企业团队第一次深度参与主办IEEE机器人学会的国际会议。这是大会指导和顾问委员会对中国在人机交互领域取得的进步以及长期以来对IEEE公共服务工作的肯定。

2024年IEEE人机交互大会总主席、优必选科技联席首席技术官谭欢表示：“很荣幸能够代表行业举办IEEE RO-MAN这样高规格的权威学术会议，这是国际科技和学术界对我们的认可；我们期待不断推动创新科技的发展，将技术服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，将以人为核心的人工智能技术研究推向新的高度，助力迈向人机共存的新时代。”

人机交互技术涵盖了计算机科学、认知心理学、人因工程学、工业设计、机械工程、逻辑论、自动控制、神经科学、人工智能等多个学科领域，旨在研究机器人和系统与用户之间的交互关系，其发展突破对智能机器人的大规模应用有着巨大的推动和引领作用。当前，中国机器人产业规模已居全球首位，基础核心技术取得持续突破，人工智能应用也进入了全球第一梯队。

随着具身智能、大模型等人工智能创新技术的爆炸式发展，智能机器人与人类的交互将更加智能、自然和高效。科技创新将迎来“质变”，机器人不仅能理解所处的物理世界，还将拥有智能决策能力以及灵活多变的执行能力。我们身边的机器人伙伴，将和我们一起用语言和姿势自然地交流，应对复杂的场景需求，完成各种重复性的劳动，以及和我们一起开拓更多的协作领域。期待全球人机交互技术的发展为我们带来更多的惊喜和无限的可能。

(责编：董童、李源)

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