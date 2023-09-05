人民网记者 乔雪峰

“以前交通不方便，果园产出的酥梨，只能靠果农们自己拉到市场去卖，或者卖给一些小商户。”近日，山东省禹城市安仁镇齐尧村党支部书记刘柱祥在接受记者采访时表示，现在村里的路越修越宽，直接修到田间地头，货车能直接开进果园，销路拓宽了，老百姓的收入也提高了。

修一条路、富一方百姓。近年来，为保障农产品和鲜果的运输，禹城市交通运输部门持续完善交通路网结构，加快推进农村客货邮融合发展，努力打通田间地头“最后一公里”。如今，新鲜水果通过平坦的公路、快速的物流畅达山东各地乃至全国。

记者从禹城市交通运输局获悉，截至目前，禹城市农村公路通车里程达1950.5公里，实现了行政村4米以上等级公路全覆盖、户户通全覆盖、农村公路列养全覆盖、城乡公交全覆盖和村级物流服务站点全覆盖。

农村邮政快递网络作为农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。正是这四通八达的农村公路，为农村物流高质量发展提供优良的基础条件。

近年来，我国多地出台举措完善农村寄递物流体系建设，畅通“农产品进城”和“工业品下乡”渠道，持续巩固“快递进村”工作成果，为加快交通强国建设提供有力支撑，为乡村振兴贡献交通力量。

禹城市交通运输局局长宋玉刚告诉记者，为进一步推动农村客运、物流、邮政快递融合发展，禹城以交邮融合、快递进村业务为基础，依托 100%村村通公路、村村通公交、村村通物流优势资源，建立起了中心城区枢纽站、镇街中转站、社区（村）分拨站，形成了全覆盖、无盲点、无缝衔接的农村客货邮融合发展的新格局。

在禹城市电商快递物流共同配送中心（以下简称“共配中心”），共配中心内的工作人员各司其职，在各自的岗位上忙碌着。随着一辆辆满载着快递包裹的物流车缓缓驶入，物流车上的快递通过高效的自动化分拣系统扫描、录入、分拣到各村镇对应的网格中，随后搭乘镇村公交到各镇级分拨中心。

共配中心负责人任建彬接受记者采访时表示，作为禹城市消费品下乡和农产品进城的中转站，共配中心配备了一整套自动化快递分拣设备，每小时可以分拣 2.4 万件，相比之前可以节省两个多小时。

据任建彬介绍，快件在共配中心完成分拨后 ，依托农村公交线网优势和运力资源，根据现有农村公交班线线路，能到村级服务站门口的，就以改装的公交车捎上快递直接进村；公交车覆盖不到的地方，就以物流专用车配送。“共配中心每天的快件进港量是7万多件，公交车每日运送邮件快件约 2 万件，直投的村级网点是544个村，让农村村民的用邮更便捷。”

在任建彬看来，村级驿站将快递人流转化为超市客流，既能解决客运站资产闲置的问题，也能缓解快递末端生存难的压力。

“过去，村民取快递要到镇里，现在快递跟着镇村公交进村后，大家都来我这里拿快递，超市的人气跟着也变得红火了，我的收入也跟着增加了。”齐尧村村民庞小连经营的小超市，是该村的一个村级电商物流服务站，她告诉记者，每天进村的快件大概有二三十件，多的时候能达到100件左右。

城乡物流网双向贯通、农产品进城、工业品下乡……当前，“快递进村”让农民的生活内容和方式正在发生改变。外面的包裹“送进来”了，村里的农产品也“运出去”了，农民生活便利化的同时，还带动了富农增收。

记者从国家邮政局获悉，近年来，国家邮政局持续加强农村寄递物流体系建设，进一步畅通工业品下乡进村和农产品出村进城渠道，“快递进村”工程取得了显著成效。2022年，我国累计建成了990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。广泛培育快递服务现代农业项目，2022年业务量超千万件金牌项目117个，有力服务乡村振兴。

近日，中央财办、中央农办、商务部、农业农村部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、市场监管总局和国家邮政局等九部门联合发布《关于推动农村流通高质量发展的指导意见》提出，到2025年，农村现代流通体系建设取得阶段性成效，基本建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络。

当前，我国每天有1亿多件快递包裹在农村地区流动，随着农村寄递物流体系的加快建设和快递进村覆盖率的持续提升，为助力乡村振兴实现高质量发展提供新引擎。

(责编：杨曦、高雷)

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