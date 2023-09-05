中粮扩建海外贸易“朋友圈” 全球农粮经营量达1.8亿吨
2023年09月05日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者李栋）4日，中国粮食行业协会会长、中粮集团党组副书记、总经理栾日成在2023年中国国际服务贸易交易会“粮食现代供应链发展及投资国际论坛”上表示，目前中粮集团全球农粮经营量达1.8亿吨，整体年中转能力近7500万吨、加工能力近9000万吨，已建立起链接140多个国家和地区的贸易通道。
“受极端天气、地缘政治等因素影响，全球农粮产业链供应链脆弱性进一步凸显。”栾日成表示，中国农粮行业整体正在专门就推动国内外、上下游互利合作，围绕粮食产业链、价值链、供应链优化升级，促进全球农粮产业绿色转型、创新发展和粮食供应链稳定畅通而发力。
数据显示，在生态绿色方面，中粮海外业务可再生能源使用比例已达89%，2/3的生产运营废弃物被回收、再利用或制作堆肥。
在创新方面，通过推进大数据、物联网、人工智能等科技手段运用，深化全球同行业企业的区块链技术合作，推动了农粮产业数字化转型。
“下一步，农粮企业要持续推动粮食现代供应链创新、绿色、开放发展，用好国际农粮区块链业务平台，促进粮食供应链企业加大创新技术应用，加快粮食供应链绿色低碳转型，共同维护全球粮农产业链供应链稳定畅通与多边贸易体制，为推动世界经济复苏而努力。”栾日成说。
(责编：杨曦、高雷)
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