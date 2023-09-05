原标题：讯飞星火认知大模型全面开放注册使用

9月5日凌晨，科大讯飞宣布讯飞星火认知大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载“讯飞星火”APP或登陆“讯飞星火”官网直接注册使用。

今年5月6日，科大讯飞正式发布“讯飞星火认知大模型”，并于6月9日、8月15日升级发布讯飞星火V1.5、讯飞星火V2.0版本。经评测，讯飞星火在国内可测的现有系统中处于领先水平。

在不断突破核心技术能力的同时，搭载讯飞星火核心能力的应用和产品也越来越丰富。截至今年8月，讯飞星火已在科大讯飞AI学习机、讯飞智能办公本、讯飞智能录音笔、讯飞翻译机、讯飞翻译笔、讯飞听见等软硬件及教育、医疗、工业、金融、汽车、城市、司法等领域落地应用。目前，讯飞星火已推出“10000+”助手，覆盖工作、学习、生活等15大应用场景。

作为国内人工智能领军企业，科大讯飞在大模型发展中表现抢眼。在8月17日《麻省理工科技评论》中国发布的大模型评测报告中，讯飞星火V2.0以总分81.5分的成绩位居榜首。此前在权威机构发布的《人工智能大模型体验报告2.0》中，讯飞星火V1.5总分第一、智商指数和工具提效指数第一。（吴万蓉）

(责编：董童、李源)

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