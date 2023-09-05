人民网记者 乔雪峰

今年以来，以“特种兵旅游”、淄博赶“烤”等为代表的消费复苏叠加季节消费，催热了消费市场。

数据显示，我国酒类消费市场全面回升，尤其是夏季，啤酒消费也正式进入消费旺季。从路边的大排档到“微醺主义”的精酿小酒馆，再到自家餐桌，啤酒成为今年夏天高出场率的单品之一。

在销售旺季到来之际，啤酒行业上演了营销“狂欢”。除了举办啤酒节外，今年各大啤酒企业还积极与音乐节、马拉松等户外活动“梦幻联动”，开拓更多消费场景。此外，精酿啤酒近年来也成为年轻人的“新宠”，被列入“日咖夜酒”的消费清单，越来越多的社区精酿酒馆在城市出现，以新颖的包装和社交活动的需求刺激着年轻人的消费。

强劲的消费也直观表现在数据上。据数字货运平台满帮的数据显示，今年6-8月，平台啤酒发货吨数环比上涨13.48%，保持着良好的增长势头。

中国的啤酒产量和啤酒企业主要分布在东部地区，中西部相对较少。数据显示，今年1月-8月，各区域在平台上的发货量呈现出“一超多强”的局面。其中，从山东发往全国各地的啤酒超430万吨，以近第二名4倍的绝对优势遥遥领先，牢牢占据区域发货量榜单首位。排在此后的浙江、湖北、安徽和河北则“齐头并进”，发货量均突破100万吨。

此外，山东、河北、河南、江苏、广东五省位列区域啤酒消费前五榜单。其中，山东以超过186万吨的成绩再次占据榜首。

从运输线路看，北京-沧州、莆田-温州、青岛-德州、青岛-聊城、南京-泰州位列榜单前五。其中，从山东青岛至德州、青岛至聊城的“同省派送”更是占据了前五席位中的两席。

从供给端来看，东部市场竞争激烈而中西部市场尚未饱和的现状促使啤酒企业加码中西部市场布局。在收货同比增幅前五区域中，西藏增长44%，贵州增长21%，广东增长15%，上海增长12%，福建增长10%。

数据显示，今年在原材料供应端，平台啤酒花发货吨数上涨171.66%，收货城市数量上涨52%。同时，“啤酒花”也跑得更远，最远运输距离达到了4579公里，平均运距同比上涨56%。新疆乌鲁木齐、甘肃酒泉与河北沧州、山东青岛、北京共同闯入平台啤酒花消费量榜单前五。

(责编：王连香、高雷)

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