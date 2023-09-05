原标题：瓜子二手车推“先试7天再买车” 将成为二手车购车标配

新车只能试驾半小时，二手车却可以试驾7天？9月5日，瓜子二手车正式推出“先试7天再买车”新标准，通过瓜子官方检测、在线验车和7天深度试驾实现了二手车车况充分透明有保障，解决了用户购买二手车最大的阻碍。超90%的用户在调研中表示买二手车有必要先试7天。“先试7天再买车”打破了二手车买定离手的传统模式，将成为二手车购车标配，推动行业高质量增长。

中国二手车市场已转向买方市场，北京大学市场与媒介研究中心数据显示，相比价格，77%的用户更希望能准确透明的了解车况。二手车作为独特商品，专业的静态检测后，每6台车中有1台可能会在7天动态使用中发生车况问题。因此，在成熟的二手车市场，如美国的Carvana，英国的Cazoo均提供7天试驾的标配服务。

据了解，瓜子平台提供了约7万辆的优质车源，用户可通过瓜子官方检测、在线验车充分了解车况，选定车源开始7天450公里的深度试驾过程中，既可以动态核验车况，也可判断车辆的适用性。

线上优选车源，线下7天深度试驾的双重购车保障，极大地降低了用户的购车决策难度。瓜子二手车的用户满意度也因此升至90%以上，用户净推荐值(NPS)升至53分；参与7试服务的上万家车商周转效率有效提升，车商净推荐值(NPS)升至68分。

在频繁落地取消限迁促流通的政策之上，今年7月，政府部门推行鼓励提高二手车交易信息透明度，增加平台抽检频率的行业政策。毫无疑问，打通二手车行业车况不透明的堵点，可以进一步促进汽车消费大流通。作为平台企业，瓜子二手车已经落地每车必检、“先试7天再买车”，标准化的实现了车况信息的充分透明。

中国汽车流通协会会长助理罗磊表示，中国汽车保有量已达3.28亿台，二手车行业虽然一直保持着高增长，析出率却仍不及发达市场。瓜子推出的“先试7天再买车”，在成熟市场已验证对促进二手车交易有着非常积极的作用。7天试驾保障了用户的购买权益，将加速供给侧品质升级。未来7天试驾有望成为二手车购车的必要环节，可以吸引更多用户消费二手车，推动行业车况质量、流通效率、周转效率的全面提升。

瓜子二手车表示，中国汽车保有量规模化的增长及国家各项利好行业的政策落地已经推动行业走向买方市场，价格壁垒已被打破，车况有保障将是未来行业高速发展的关键。“先试7天再买车”重构了二手车的购买方式，是用户保障最核心的价值体现，实现了用户、商家与平台的三方共赢。在成本可控的范围内最大限度对用户好，是瓜子一直坚持的经营策略，持续沉淀用户价值是企业增长的核心驱动。

(责编：董童、李源)

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