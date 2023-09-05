人民网北京9月5日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，我国工业经济生产恢复过程中有一些曲折，但依然在全球主要经济体中处于领先，工业经济持续回升的态势没有改变。

陶青指出，今年以来，全国工业和信息化系统着力稳增长、促升级、调结构、提质量、保安全，前7个月我国工业经济运行总体上保持了恢复向好的发展态势。

从生产看，规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较去年全年加快0.2个百分点，较一季度加快0.8个百分点。其中装备制造业增势突出，工业增加值同比增长6.1%，对规模以上工业增加值增长的贡献率将近50%。

从投资看，工业固定资产投资同比增长8.5%，保持稳步扩张态势，特别是高技术制造业投资增长11.5%，其中医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长16%、13.9%。

从外贸看，“新三样”出口强劲，出口额同比增长52.3%，其中新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。从效益看，规模以上工业企业利润总额同比下降15.5%，年初以来降幅呈逐月收窄态势，电气机械器材、铁路船舶航空航天和其他运输设备、通用设备等行业利润两位数增长。

陶青表示，工业和信息化部将会同各地区、各部门，抓住新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，充分发挥完备的产业体系、完善的基础设施、超大市场规模形成的发展优势，大力促进工业经济平稳运行。

一方面，加强政策协同落实。加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，同时持续做好政策研究储备。健全与制造业龙头企业、中小企业常态化沟通交流机制，以企业需求为出发点加强政策精准性、有效性。

另一方面，加快恢复扩大需求。加强质量品牌建设，推进供给端创新，以高质量供给引领创造需求。加强工业和信息化领域“十四五”专项规划统筹调度，推动产业投资基金加大制造业投资力度，继续办好中国产业转移发展对接活动，推动具备条件的项目尽快投产达效。引导企业因地制宜拓展国际市场，在巩固重点工业产品出口的同时，进一步挖掘出口潜力。

此外，加紧增强发展动能。联合金融机构支持企业技术改造，谋划推进制造业数字化转型，深入实施智能制造工程，加快改造提升传统产业。开展先进制造业集群发展专项行动，系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎。前瞻布局人工智能、人形机器人等未来产业，打造竞争新优势。

(责编：申佳平、高雷)

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