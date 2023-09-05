人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：我国工业经济持续回升态势没有改变

2023年09月05日16:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，我国工业经济生产恢复过程中有一些曲折，但依然在全球主要经济体中处于领先，工业经济持续回升的态势没有改变。

陶青指出，今年以来，全国工业和信息化系统着力稳增长、促升级、调结构、提质量、保安全，前7个月我国工业经济运行总体上保持了恢复向好的发展态势。

从生产看，规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较去年全年加快0.2个百分点，较一季度加快0.8个百分点。其中装备制造业增势突出，工业增加值同比增长6.1%，对规模以上工业增加值增长的贡献率将近50%。

从投资看，工业固定资产投资同比增长8.5%，保持稳步扩张态势，特别是高技术制造业投资增长11.5%，其中医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长16%、13.9%。

从外贸看，“新三样”出口强劲，出口额同比增长52.3%，其中新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。从效益看，规模以上工业企业利润总额同比下降15.5%，年初以来降幅呈逐月收窄态势，电气机械器材、铁路船舶航空航天和其他运输设备、通用设备等行业利润两位数增长。

陶青表示，工业和信息化部将会同各地区、各部门，抓住新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，充分发挥完备的产业体系、完善的基础设施、超大市场规模形成的发展优势，大力促进工业经济平稳运行。

一方面，加强政策协同落实。加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，同时持续做好政策研究储备。健全与制造业龙头企业、中小企业常态化沟通交流机制，以企业需求为出发点加强政策精准性、有效性。

另一方面，加快恢复扩大需求。加强质量品牌建设，推进供给端创新，以高质量供给引领创造需求。加强工业和信息化领域“十四五”专项规划统筹调度，推动产业投资基金加大制造业投资力度，继续办好中国产业转移发展对接活动，推动具备条件的项目尽快投产达效。引导企业因地制宜拓展国际市场，在巩固重点工业产品出口的同时，进一步挖掘出口潜力。

此外，加紧增强发展动能。联合金融机构支持企业技术改造，谋划推进制造业数字化转型，深入实施智能制造工程，加快改造提升传统产业。开展先进制造业集群发展专项行动，系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎。前瞻布局人工智能、人形机器人等未来产业，打造竞争新优势。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国工业经济持续回升态势没有改变
　　人民网北京9月5日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，我国工业经济生产恢复过程中有一些曲折，但依然在全球主要经济体中处于领先，工业经济持续回升的态势没有改变。 陶青指出，今年以来，全国工业和信息化系统着力稳增长、促升级、调结构、提质量、保安全，前7个月我国工业经济运行总体上保持了恢复向好的发展态势。…
工信部：鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标
　　人民网北京9月5日电（记者申佳平）9月5日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，下一步将统筹支持新能源汽车和燃油汽车两大市场主体消费，在燃油车消费方面，将鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给。 王卫明表示，当前，国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍然存在，汽车行业稳增长任务较为艰巨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部