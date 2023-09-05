人民网北京9月5日电（记者申佳平）9月5日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，下一步将统筹支持新能源汽车和燃油汽车两大市场主体消费，在燃油车消费方面，将鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给。

王卫明表示，当前，国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍然存在，汽车行业稳增长任务较为艰巨。为努力实现汽车行业经济发展主要预期目标，工业和信息化部联合财政部等部门制定了《汽车行业稳增长工作方案》，突出抓好“三个统筹”，即统筹推进质的有效提升和量的合理增长、统筹支持新能源汽车和燃油汽车两大市场主体消费、统筹利用好国内和国际两个市场，巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势。

一是加强优质产品供给。深化供给侧结构性改革，大力推进产品技术创新、配套设施完善、流通堵点疏解、营商环境优化，持续提升产品性能质量，改善用户体验，在更高水平供需动态平衡中推动产业高质量发展。

二是支持新能源汽车消费。落实好新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点和新能源汽车下乡，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，进一步扩大新能源汽车消费。

三是稳定燃油汽车消费。鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，支持企业积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给，深挖细分市场消费潜力，充分释放我国超大规模市场潜力。

四是培育汽车出口优势。鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品，建立和完善国际营销服务体系，加强与航运企业、国内外金融机构合作，为出口目的国人民提供高质量的产品和售后服务。研究建设行业服务平台、加强国内外低碳发展合作，为汽车企业海外发展创造良好环境。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经