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工信部：将培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点

2023年09月05日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电（记者申佳平）“今年以来，我国电子信息制造业整体呈现持续恢复、结构向优的发展态势，智能手机、智能电视、集成电路、光电子器件等产品产量稳步提升，产业运行中呈现出诸多亮点。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示，下一步还将依托技术和产品形态创新，促进传统领域消费升级，培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点。

杨旭东指出，党的十八大以来，我国电子信息制造业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，对工业经济发展起到重要支撑作用。2022年，我国规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现营业收入15.4万亿元，占工业营业收入比重达11.2%；包含光伏、锂电等在内的电子信息制造业实现营业收入20.3万亿元，占工业营业收入比重达14.8%。

在投资方面，1-7月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资同比增长9.8%，高于全国固定资产投资增速6.4个百分点，高于制造业投资增速4.1个百分点。

在生产效益方面，1-7月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额2763.2亿元，较一季度提高31.1个百分点；营业收入利润率3.5%，较一季度提升1.6个百分点。

在新兴增长点表现方面，“双碳”战略引领光伏等行业蓬勃发展，1-7月我国太阳能电池产量276.6吉瓦，同比增长超过56%，包含硅片、电池、组件等在内的光伏产品出口总额达324.7亿美元，光伏新增装机97.2吉瓦，同比增长158%。

“但也要看到，电子信息制造业仍面临需求不振、预期转弱、增势放缓等挑战，保持行业稳定运行、推动高质量发展的任务依然艰巨。”杨旭东表示，工业和信息化部会同财政部编制了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，系统谋划两年期稳增长举措，下一步将从以下几个方面开展工作。

一是努力扩大有效需求。依托技术和产品形态创新，促进传统领域消费升级，培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点。积极开展国际交流合作，优化电子整机出口产品结构，推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程。

二是提升行业供给水平。坚持创新引领，加快信息技术领域关键核心技术创新和迭代应用，加强前瞻性产业布局。加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破，优化集成电路、新型显示等产业布局，保障高质量产品供给。

三是完善产业生态体系。发挥“链主”企业带动作用，促进电子信息产业链上中下游融通发展，全面提升产业链供应链稳定性，重点推进集群培育提升工作。通过举办产业转移对接活动，推动产业在国内外有序转移。

四是优化产业政策环境。持续做好电子信息技术标准工作，以高标准助力高技术创新。引导社会资本加大对电子信息制造业投入，提升多层次资本市场服务企业水平。鼓励开展订单式人才培养、现代学徒制试点计划，营造促进人才发展的良好环境。-

(责编：申佳平、高雷)
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