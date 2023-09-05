人民网北京9月5日电 （黄盛）“一带一路”倡议的实施已经走过十年。十年来，“一带一路”倡议始终保持着强大韧性和旺盛活力，一步步走深走实，为世界源源不断地提供着经贸合作新机遇、人文交流新纽带。在近日金杜“法律护航：‘一带一路’十周年回顾与展望”主题会议上，来自政产学研用领域的代表，探讨了“一带一路”下国际经贸合作的新机遇，为推动企业海外权益维护、共建“一带一路”高质量发展献计献策。

中国国际经济贸易仲裁委员会副主任兼秘书长王承杰表示，经济合作法律先行是各界长期以来形成的共识，“一带一路”项目呈现出国际化程度高，法律关系非常复杂，案件类型广泛、金额巨大、适用法律选择多样的特点，法律护航“一带一路”的经济贸易合作具有现实的必要性和紧迫性。王承杰建议，为了打造“一带一路”成为法律之路，要共同打造高质量发展的“一带一路”争议解决机制、形成高水平的“一带一路”法治成果、打造更加高标准的“一带一路”法治对话平台。

金杜律师事务所全球主席王俊峰表示，金杜“一带一路”国际合作与促进中心成立五年来，围绕企业和市场需求，积极推动“一带一路”国际合作和中国企业海外权益保障工作，聚焦发展前沿课题和研究，为“一带一路”目标建言献策。未来，金杜将继续搭建“一带一路”法律交流服务平台，助力提升“一带一路”法治化营商环境，护航中国企业参与共建“一带一路”。

金杜律师事务所合伙人田文静表示，根据大数据统计，能源是基建市场的大前景，再生能源投资十分火热。以沙特ACWA POWER为例，其成功源于深入扎根沙特国内和周边伊斯兰国家市场，契合了沙特政府能源转型需求并具备全生命周期风险管控能力。她建议，中国企业“打铁仍需自身硬”，应该积极反思和总结风险评估欠缺，才能抓住投资机遇、甄别风险迎接挑战，实现“一带一路”高质量发展。

也有不少与会代表聚焦海外权益保护及合规、海外投资的机遇和挑战以及多元化争议解决机制进行了讨论，并建议要充分发挥法治在共建“一带一路”中重要的保障作用，完善共建“一带一路”保障体系，积极应对挑战；要补短板、强弱项、谋划长远，提升法律服务机构管理水平以及律师涉外工作能力、扩大服务领域，在发展自身业务的同时，积极应对国际变化，重视国家所需，维护中国企业在海外的合法权益、促成“一带一路”倡议下的国际合作。

(责编：王连香、高雷)

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