人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）9月5日，商务部召开商务领域推进长三角区域市场一体化专题新闻发布会，商务部市场建设司司长周强在会上表示，近年来，商务部努力强市场、畅流通、促开放、优环境，加快推动全国统一大市场建设。

一是强市场，重点领域建设不断强化。国内消费继续恢复。今年以来，商务部出台促进家居消费等政策措施，组织开展了“消费提振年”系列活动。1-7月，社会消费品零售总额同比增长7.3%。加快电子商务提质升级。加速释放跨境电商潜力，有序发展直播电商等新模式新业态，通过电子商务发展促进统一大市场建设。1-7月，实物商品网上零售额同比增长10%，占社会消费品零售总额比重达26.4%。二手车等市场取得突破。推动取消对开展二手车经销不合理限制，推动全面取消二手车限迁政策，促进二手车流通规模化、便利化发展。1-7月，全国二手车交易量同比增长14.5%。

二是畅流通，城乡融合发展不断完善。推动城市商业高质量发展。加快推进国际消费中心城市培育建设，在北京王府井等23条步行街开展改造提升试点工作，确定12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店，指导80个城市建设一刻钟便民生活圈，构建以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业格局。完善县域商业网络体系。在县一级，提升物流配送中心功能，发展共同配送；在乡镇一级，升级改造乡镇商贸中心、集贸市场；在村一级，发展农村新型便民商店，引导电商平台和供应链下沉，建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业网络。

三是促开放，国内国际双循环进一步畅通。持续扩大外资市场准入。实施《外商投资法》，累计推动500多件外商投资领域法规文件“立改废”，进一步取消或放宽外资准入限制，全国版外资准入负面清单从2017年的93项压减至2022 年的 31 项。高标准对接国际经贸规则。推动印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程，促进国内国际市场更好对接。

四是优环境，市场制度规则更加健全。深入推动内外贸一体化。会同21个单位建立促进内外贸一体化发展部际工作机制，组织北京等9个地区开展内外贸一体化试点，在内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可相衔接等方面积极改革创新。出台《商务领域标准化管理办法》，深入推进国家级服务业标准化商贸流通专项试点，制订电子合同、生鲜电商等重点领域标准，推动标准与国际接轨，不断完善流通标准体系。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经