人民网北京9月5日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局新闻宣传中心获悉，由该中心指导的首届宇宙岛音乐节将于9月29日至30日在北京举办。音乐节将邀请国内外知名音乐人及团队参与，打造具有国际传播力、演艺影响力、品牌塑造力、公众吸引力的大型音乐盛会，在创新传播中国航天精神，繁荣发展航天文化事业。

从1956年至今，我国航天事业走过了六十余年的光辉历程，取得了举世瞩目的成就。中国航天矢志发展的奋进坐标，始终与源远流长的中华文化相互激荡。1970年，我国第一枚运载火箭——“长征一号”将第一颗人造地球卫星“东方红一号”送入太空，在浩渺宇宙奏响了属于中国的美妙乐章；53年后，首届宇宙岛航天音乐节，将在金秋的北京，唱响新时期属于中国青年的时代旋律。

据介绍，宇宙岛音乐节将倾力打造航天+音乐、科技+艺术跨界融合的青年文化体验场景，现场设置主舞台区域和科技艺术展演区域，给观众带来沉浸体验与新媒体科技融合感受。音乐节将邀请来自中国香港、中国台湾、俄罗斯、美国、泰国等十余组国内外代表性音乐人，与现场观众一起，以更加开放的视野、更加包容的姿态和融通中外的音乐话语，诠释中国航天文化兼容并蓄、开放合作的发展精神，传递新时代青年勇于创新、追逐梦想的信心力量。

(责编：赵竹青、高雷)

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