人民网北京9月5日电 （欧阳易佳）“预计9月，我国大部气象条件总体利于秋收作物灌浆成熟和晚稻正常生长。”在中国气象局今日举办的新闻发布会上，国家气象中心副主任章建成说，主要农区温高光足、土壤蓄墒充分，发生农业干旱风险较低。

“9月除黑龙江东北部局地初霜日可能略偏早外，北方大部农区初霜期将偏晚，南方稻区寒露风发生风险较低。但黑龙江中北部降水偏多2至5成，出现阶段性连阴雨和渍涝害的风险较高，易导致作物贪青晚熟和收获受阻。”章建成说，新疆大部农区降水偏多2至5成，降水过程多可能导致秋收进程放缓、棉花等品质下降；云南南部降水偏多，可能出现连阴雨天气，易造成成熟作物收晒受阻。

国家气候中心副主任贾小龙表示，9月仍是强对流天气多发月份，有关部门应密切关注天气变化，及时排除田间积水，减轻农田渍涝风险，防止秋汛带来的作物发芽、霉烂，造成减产或者失收；加强电力供应、通信保障等方面的防范应对措施。防范华东、华南等地高温的不利影响，做好防暑降温、电力调度、户外施工安全保障等应对措施。华南和东南沿海需要关注台风带来的暴雨、大风、风暴潮可能造成的危害，警惕风暴潮叠加天文潮对沿海港口、海堤及相关设施造成的影响，做好防台风各项应对措施。

“内蒙古、甘肃等地降水接近常年同期、气温偏高，气象干旱发展的可能性大。建议加强塘坝水库的蓄水保水工作，合理开展水源管理和调控，保障河西走廊农业灌溉区的农作物灌溉用水、牧区的畜牧业用水、城乡居民生活用水。”贾小龙说，内蒙古中西部、华北、西北地区北部等地因温高雨少，森林草原火险等级偏高，需加强野外用火管理，需做好预防预警和防火工作。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

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