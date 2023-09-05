人民网北京9月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，贵阳至荔波段开通20多天后，8月31日，贵南高铁南宁至荔波段开通运营，贵南高铁成为今年首条全线贯通运营的高速铁路。与此同时，多个重大铁路项目进入通车倒计时。据悉，今年全国铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

近期，沪宁沿江高铁、广汕高铁、福厦高铁陆续转入试运行阶段。试运行是模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行的一次全面“实战”检测。在此期间，列车空载运行，对线路各设备系统和整体系统进行可用性、安全性和可靠性测试、评价，并对列车运行图技术参数、运营作业人员实作、故障模拟和应急演练等情况进行检验，为线路开通运营提供科学依据和安全保障。

同时，部分项目按照年内通车目标顺利推进，已进入试运行前一阶段——联调联试，距离正式通车越来越近。在齐鲁大地，检测列车正沿济郑高铁山东段“折返跑”，该线路通车后济南至郑州列车最快运行时间将缩短至1.5小时，进一步加强山东半岛城市群与中原城市群互联互通。皖山赣水间，全长300公里的昌景黄高铁串联起英雄城南昌、世界瓷都景德镇、鄱阳湖国家自然保护区、世界文化遗产西递宏村、黄山风景区，一条涵盖“名城、名湖、名山”的世界级黄金旅游线跃然眼前。

目前，成宜高铁、津兴铁路、丽香铁路、叙毕铁路、甬金铁路等多个项目建设也已接近尾声。以服务京津冀协同发展、推进京津冀交通一体化率先突破的标志性工程津兴铁路为例，该项目已进入接触网热滑试验阶段，即将转入联调联试，全线通车后，将为构建“轨道上的京津冀”开辟新的快速通道，天津、廊坊与北京大兴机场将全面融入半小时交通圈。

(责编：王连香、高雷)

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