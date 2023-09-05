人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：进一步发挥天然气在能源低碳转型中的效能

2023年09月05日16:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）日前，在2023年中国国际服务贸易交易会期间举办的“能源转型与能源服务论坛”上，参会嘉宾表示，碳中和与能源安全是能源领域并重的两大主题，天然气在维护能源安全和能源转型中的作用备受关注。行业要在确保能源安全的基础上考虑转型的可负担性，不能太过于轻视化石能源，应积极探索天然气在促进能源转型中发挥的作用。

“目前，全球能源转型有必要、有机制、有基础。” 国际燃气联盟主席李雅兰表示，气候变化加剧、极端天气频发，人类社会的永续发展需要加快能源转型步伐，为了实现《巴黎协定》目标需要加快能源转型，可再生能源的发展为转型打下了良好的基础。能源转型要理性、务实，必须建立在确保能源安全的基础上，还要考虑可负担性，要务实、不要太过轻视化石能源。

谈及提升天然气在能源低碳转型中的效能，有业界人士表示，天然气在全球能源结构中占比约为24%，是全球第三大能源，2022年全球天然气消费量接近4万亿立方米。LNG作为一种市场化的全球能源，不仅能够很好的解决天然气的可及性问题，而且在应对短期能源安全和地缘政治挑战方面，展现出了较强的灵活性。天然气的特点决定了其在促进能源转型的过程中能够发挥积极作用。

参会嘉宾表示，在碳中和的愿景下，我国天然气发展要坚持能源安全，与新能源融合发展，助力提高能源系统韧性，坚持有序推进、供需互促、创新驱动的原则。推进我国天然气产业发展要大力增储上产，立足国内保障供应安全，加快天然气基础设施建设，完善“全国一张网”。通过深化油气体制改革，完善天然气市场体系，推动天然气产业降碳提效，实现绿色发展。并要持续深化国际交流与合作，参与全球能源治理。

“我们要加强能源服务贸易体系建设来支撑能源转型，与成熟的经济体相比，很多发展中国家的能源行业、燃气行业在服务贸易支撑体系方面还有不小差距。通过国际会展增强业界广泛交流，促进能源低碳转型。” 李雅兰说。

首都会展（集团）有限公司党委书记、董事长魏明乾表示，通过论坛交流能够营造了解全球行业动态、触达前沿技术的重要契机。搭建一个分享观点，参与全球能源治理的重要平台，创造拓展国际交流与合作、开发国际能源市场的机遇。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：进一步发挥天然气在能源低碳转型中的效能
　　人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）日前，在2023年中国国际服务贸易交易会期间举办的“能源转型与能源服务论坛”上，参会嘉宾表示，碳中和与能源安全是能源领域并重的两大主题，天然气在维护能源安全和能源转型中的作用备受关注。行业要在确保能源安全的基础上考虑转型的可负担性，不能太过于轻视化石能源，应积极探索天然气在促进能源转型中发挥的作用。…
全国统一大市场建设进展如何？商务部回应
　　人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）9月5日，商务部召开商务领域推进长三角区域市场一体化专题新闻发布会，商务部市场建设司司长周强在会上表示，近年来，商务部努力强市场、畅流通、促开放、优环境，加快推动全国统一大市场建设。 一是强市场，重点领域建设不断强化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部