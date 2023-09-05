人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）日前，在2023年中国国际服务贸易交易会期间举办的“能源转型与能源服务论坛”上，参会嘉宾表示，碳中和与能源安全是能源领域并重的两大主题，天然气在维护能源安全和能源转型中的作用备受关注。行业要在确保能源安全的基础上考虑转型的可负担性，不能太过于轻视化石能源，应积极探索天然气在促进能源转型中发挥的作用。

“目前，全球能源转型有必要、有机制、有基础。” 国际燃气联盟主席李雅兰表示，气候变化加剧、极端天气频发，人类社会的永续发展需要加快能源转型步伐，为了实现《巴黎协定》目标需要加快能源转型，可再生能源的发展为转型打下了良好的基础。能源转型要理性、务实，必须建立在确保能源安全的基础上，还要考虑可负担性，要务实、不要太过轻视化石能源。

谈及提升天然气在能源低碳转型中的效能，有业界人士表示，天然气在全球能源结构中占比约为24%，是全球第三大能源，2022年全球天然气消费量接近4万亿立方米。LNG作为一种市场化的全球能源，不仅能够很好的解决天然气的可及性问题，而且在应对短期能源安全和地缘政治挑战方面，展现出了较强的灵活性。天然气的特点决定了其在促进能源转型的过程中能够发挥积极作用。

参会嘉宾表示，在碳中和的愿景下，我国天然气发展要坚持能源安全，与新能源融合发展，助力提高能源系统韧性，坚持有序推进、供需互促、创新驱动的原则。推进我国天然气产业发展要大力增储上产，立足国内保障供应安全，加快天然气基础设施建设，完善“全国一张网”。通过深化油气体制改革，完善天然气市场体系，推动天然气产业降碳提效，实现绿色发展。并要持续深化国际交流与合作，参与全球能源治理。

“我们要加强能源服务贸易体系建设来支撑能源转型，与成熟的经济体相比，很多发展中国家的能源行业、燃气行业在服务贸易支撑体系方面还有不小差距。通过国际会展增强业界广泛交流，促进能源低碳转型。” 李雅兰说。

首都会展（集团）有限公司党委书记、董事长魏明乾表示，通过论坛交流能够营造了解全球行业动态、触达前沿技术的重要契机。搭建一个分享观点，参与全球能源治理的重要平台，创造拓展国际交流与合作、开发国际能源市场的机遇。

(责编：王连香、高雷)

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