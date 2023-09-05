人民网北京9月5日电 （王绍绍）5日下午，2023世界制造业大会新闻发布会在北京举行。据悉，本届大会将于9月20日至24日在合肥市举办，主题为“智造世界·创造美好”。

新闻发布会现场。主办方供图

据介绍，本次大会活动架构按照“1+6+11+21+21”设置，即1场开幕式暨主旨论坛、6场“六百”项目对接活动、11场专题活动、21场论坛活动以及21场各市开展的活动。会上将集中展示制造业新模式、新业态、新技术、新产品，展览面积达8万平方米。

制造业是国家经济命脉所系，是立国之本、强国之基。数据显示，2022年全部工业增加值突破40万亿元大关，制造业增加值连续13年居世界首位，占全球比重接近30%；规模以上工业企业数量由2012年34.4万家增加至2022年45.1万家，企业创新主体地位不断增强。

制造业高质量发展是经济高质量发展的重中之重。工业和信息化部规划司副司长姚珺表示，促进世界经济复苏和增长，畅通全球经济循环，关键在于深化制造业领域国际合作，打造绿色、安全、稳定和富有韧性的产业链供应链。希望以举办此次大会为契机，进一步深化制造业领域国际交流，高质量促成一批产业链供应链国际合作项目，取得更多更好的成果，为推动制造业高质量发展、加强产业链供应链国际合作作出贡献。

会上，安徽省经济和信息化厅厅长、2023世界制造业大会执委会办公室副主任冯克金介绍，本届大会特色亮点可概括为“五化”。

一是突出国际化，体现全球制造新趋势。本届世界制造业大会邀请来自全球制造业领域1200余位重量级嘉宾、60余家世界500强及跨国公司高管等300多名外方代表参会；首次开展“走进欧洲”系列活动，在德国、英国、荷兰、法国、意大利等国开展大会推介和项目招引；邀请法国、韩国、以色列等8个国家及港澳台地区的41家企业、115件产品参加展览，展示激光雷达、光谱仪等一批先进技术和产品，展现全球制造业变革新趋势。依托多家高能级媒体，广泛开展国际宣传，向全球同步直播大会盛况。

二是围绕高端化，展示大国制造新成果。创新举办大国制造展，组织多家央企现场展示万吨铝板拉伸装置、时速600公里磁悬浮列车、富氢碳循环氧气高炉等代表国际领先水平的70余件“大国重器”和关键材料，彰显我国科技自立自强的“硬核”实力和制造业的全球竞争力。

三是彰显特色化，展现安徽制造新实力。通过新能源汽车、先进光伏和新型储能、集成电路等优势产业链展，同时结合“小巨人”企业展、应用场景展等方式，精彩呈现新产品新技术，集中展示大科学装置，全方位、多维度展示安徽加快打造“三地一区”、建设智能绿色制造强省的最新成果。

四是聚焦智能化，打造互动体验新场景。首次设立数字化转型展区，创新展示“世界灯塔工厂”“国家级智能工厂”示范场景，演示星火认知大模型核心能力及应用成果。创新展示方式，依托5G、VR、元宇宙等新技术，线上线下精彩呈现创新技术产品，打造永不落幕的“云展”平台；设立工艺美术、智能机器人等互动体验区，增强互动性、趣味性。

五是坚持市场化，做强专业运营新平台。坚持市场化导向和专业化方向，举办高端装备展、新能源汽车供应链展、人力资源赋能制造业展等专业展，展览面积达6万平方米、较去年增加70%，为历年最大；内容覆盖汽车制造、无人机、工业机器人及智能装备、智能注塑等15个行业板块，为历年最广；参展企业近600家、征集展品1600余件，为历年最多。

据了解，自2018年以来，国家有关部委、单位和安徽省政府共同连续成功举办了5届世界制造业大会，累计参会嘉宾14824人次，签约项目3021个，实际完成投资超万亿元，有力推动了安徽制造业提质扩量增效，促进了制造强国建设。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经