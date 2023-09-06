原标题：华为云在沙特正式开服

9月4日，在2023年华为云沙特峰会上，华为宣布，华为云利雅得节点正式开服，推动该国数字经济增长。

本次开服后，利雅得节点将成为华为云服务中东、中亚和非洲的核心节点，可提供创新、可靠、安全、可持续的云服务。本次开服彰显了华为坚定不移地支持“沙特2030愿景”的决心，加速沙特开启数字时代的无限机遇。

沙特阿拉伯通信和信息技术部副部长Haitham Alohali分享了他的看法：“华为一直以来助力沙特技术进步，是令人骄傲的合作伙伴。华为与通信部、本地服务商、企业和大学开展合作，共同致力于推动数字化进程。我们期待华为云利雅得节点能对沙特的数字生态系统带来变革性的影响，为创新和增长创造新的途径。”

利雅得节点开服，能让该地区享受以下数字红利：首先，华为将数字化转型的成功经验和优秀实践开放给了行业客户，简化创新流程，加速行业创新。此外，该节点可以提供包括基础设施、数据库、容器、大数据和AI服务在内的全栈云服务，以满足各行各业的需求。

华为云利雅得节点通过3AZ（可用区）架构，提供了高可用、低时延、安全的云服务，保障各类业务稳定运行，覆盖STC、Zain、Mobily所有现网运营商。本地数据中心将根据当地数据法规在本地存储数据。本次开服还将推出数据、AI和云原生三大类68个云服务。

华为高级副总裁、华为中东和中亚地区部总裁易翔表示：“华为在沙特深耕二十多年，是沙特数字化的见证者、重要贡献者，同时也是受益者，这得益于沙特优良的营商环境。中国古语有云：‘家有梧桐树，自有凤凰来’。有了友好适宜的环境，才能吸引到最好的人。这就是沙特，一个能持续吸引顶级投资者的国家。”

华为表示，华为云将利用业界领先的技术来推进人工智能的发展，例如通过盘古大模型3.0，加速AI在各行各业的落地，通过行业洞察来提升金融、政府、制造等行业的AI能力。盘古大模型3.0 将在加速当地经济多元化的同时，帮助沙特开启创新的新时代。

在本次华为云沙特峰会上，华为还发布了“沙特Go Cloud Go Global”计划，旨在连接中国和沙特的企业，促进增长和创新。华为将共享其在全球170多个国家和地区的本地化经验、对热点区域行业和产业的洞察、先进技术与解决方案，帮助更多沙特企业走向全球，也帮助更多中国企业走入沙特，增强与当地的合作伙伴关系。

华为云计算全球Marketing与销售服务部总裁石冀琳表示：“沙特将是华为服务中东、中亚和非洲的核心节点，为客户、合作伙伴和开发者提供持续创新、稳定可靠、安全可信的云服务。我们希望能够给沙特带来一个更优的选择，更创新，更包容，更开放，与这个国家在一起，共赢数字化和智能化时代！”

峰会上，华为还宣布，未来5年，华为会在沙特发展20万开发者，与1000名当地合作伙伴构建联合解决方案，并推出华为云初创计划，帮助2000家当地创业公司实现创业梦想。

华为沙特CEO杨扬表示：“华为公有云节点今天在利雅得正式开服，回首在沙特的20多年，我们始终和沙特的各行业客户和伙伴在一起，致力成为当地智能社会的建设者，繁荣经济的贡献者，和人才生态的培育者，我们将持续为沙特提供无所不及的联接、绿色的能源、触手可及的云计算和AI服务，为沙特在崭新的数字时代开创无限机遇。”

华为沙特代表处成立于2002年，在沙特数字化转型中发挥了举足轻重的作用。19年来，华为与当地通信服务提供商（CSP）合作，为当地的哈吉朝觐活动提供了可靠的网络保障服务。华为推动5G在当地的建设和使用，使沙特成为世界上最早落地5G的国家之一。华为已帮助沙特联接未联接的家庭，覆盖350万农村人口，为当地创造了2万个就业岗位，培养1万名ICT人才。

践行“一切皆服务”战略，华为云致力于成为行业数字化的云底座和使能器，为全球170多个国家和地区的客户提供服务。（杨帆）

(责编：曹淼、李源)

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