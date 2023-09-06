人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首期全球可持续交通人文交流高级研修项目开班式在京举行

2023年09月06日09:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）9月5日，由交通运输部主办，中国国际可持续交通创新和知识中心承办的首期全球可持续交通人文交流高级研修项目（以下简称“项目”）在北京举行开班式，来自20个国家26名交通运输领域的政府官员和专家学者参加开班式。

交通运输部原副部长戴东昌在开班式上指出，项目旨在分享中国在交通运输可持续发展方面的知识经验，促进各国交通运输领域从业人员之间交流互鉴和知识分享，推动世界各国特别是发展中国家的交通国际合作。

戴东昌表示，项目将进一步加强各国在可持续交通领域的国际交流与合作，促进可持续交通发展目标的实现，为全球可持续发展作出更大的贡献。

据了解，首期项目为期4周，采用集中授课与实地研修相结合的方式进行，项目聚焦交通基础设施建设、交通运输服务、政府治理与政策研究等3个主题，26名官员和学者将学习交流可持续交通领域的理论、政策、制度、科技和经验，亲身体验中国交通运输发展成就。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首期全球可持续交通人文交流高级研修项目开班式在京举行
　　人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）9月5日，由交通运输部主办，中国国际可持续交通创新和知识中心承办的首期全球可持续交通人文交流高级研修项目（以下简称“项目”）在北京举行开班式，来自20个国家26名交通运输领域的政府官员和专家学者参加开班式。 交通运输部原副部长戴东昌在开班式上指出，项目旨在分享中国在交通运输可持续发展方面的知识经验，促进各国交通运输领域从业人员之间交流互鉴和知识分享，推动世界各国特别是发展中国家的交通国际合作。…
证监会：加强对期货高频交易等新型交易行为的监管
　　人民网北京9月6日电 （黄盛）据中国证监会消息，证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上表示，确保期货市场平稳运行，以市场稳促进功能提升；加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析；加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。 据了解，目前，我国期货市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度不断完善，市场活力和韧性持续增强，初步走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部