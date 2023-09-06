人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）9月5日，由交通运输部主办，中国国际可持续交通创新和知识中心承办的首期全球可持续交通人文交流高级研修项目（以下简称“项目”）在北京举行开班式，来自20个国家26名交通运输领域的政府官员和专家学者参加开班式。

交通运输部原副部长戴东昌在开班式上指出，项目旨在分享中国在交通运输可持续发展方面的知识经验，促进各国交通运输领域从业人员之间交流互鉴和知识分享，推动世界各国特别是发展中国家的交通国际合作。

戴东昌表示，项目将进一步加强各国在可持续交通领域的国际交流与合作，促进可持续交通发展目标的实现，为全球可持续发展作出更大的贡献。

据了解，首期项目为期4周，采用集中授课与实地研修相结合的方式进行，项目聚焦交通基础设施建设、交通运输服务、政府治理与政策研究等3个主题，26名官员和学者将学习交流可持续交通领域的理论、政策、制度、科技和经验，亲身体验中国交通运输发展成就。

(责编：杨曦、高雷)

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