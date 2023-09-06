人民网北京9月6日电 （黄盛）据中国证监会消息，证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上表示，确保期货市场平稳运行，以市场稳促进功能提升；加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析；加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。

据了解，目前，我国期货市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度不断完善，市场活力和韧性持续增强，初步走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。截至2023年8月底，我国共上市期货期权品种121个，与2018年底的61个品种相比翻了一番。品种结构上，由过去以商品期货品种为主向商品金融并行、期货期权并重转变。品种覆盖面上，已经全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品。特别是依托我国完整产业链特征，发掘上市PTA、燃料油、塑料等重要产业链的中间产品期货品种，与我国完整产业体系相匹配。

中国期货业协会数据也显示，今年1—8月全国期货市场累计成交量为5721.99百万手，同比增长30.82%；1—8月全国期货市场累计成交额为373.81万亿元，同比增长4.55%；其中，8月全国期货市场成交量为948.81百万手，同比增长47.76%，环比增长15.38%；8月全国期货市场成交额为60.67万亿元，同比增长23.49%，环比增长18.92%。

“我国期货市场近些年取得了长足进步，但同时也要看到，一些深层次的结构性体制机制性问题还没有得到有效解决。市场运行质量、制度规则配套、交易者结构、价格影响力、机构服务能力等都需要提高完善。”方星海表示，重点要通过“三优化”实现“一提升”，即：优化产品规则，坚持紧贴实体经济和产业需要的基本原则，真正形成与实体产业适配的产品标的、合约规则、交割机制。

此外，方星海认为，建立公众对期货市场的正确认知、塑造良好行业形象具有重要意义。他建议，期货市场要对舆情管理有充分的重视，主动加强与主流媒体、地方政府、现货管理部门的沟通合作，加大对期货市场功能作用、行业服务实体经济、服务中小企业案例的宣传推广，让相关部门、企业公司、社会公众认识到期货市场的积极作用。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经