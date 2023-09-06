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2023年是“一带一路”倡议提出10周年。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，专访埃塞俄比亚投资委员会主任莱利斯·内姆。莱利斯表示，埃塞俄比亚出台了多种措施吸引外资，并突出优先领域来鼓励更多中国企业赴埃塞投资。

莱利斯接受人民网专访。人民网记者 刘宁摄

“我们的研究数据表明，有大量中国投资流向埃塞俄比亚。”莱利斯告诉人民网记者，未来中国企业来埃塞投资可以优先考虑5个行业，分别是制造业、农业、采矿业、信息通信技术和旅游业。

她表示，埃塞俄比亚政府推出多项措施以吸引外资，包括已建设30多个工业园区、提供一站式服务、优先领域法规以及建材免税、人才供应等非实物激励。

莱利斯（右）接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 刘宁摄

位于埃塞俄比亚杜卡姆市的东方工业园，由中国民营企业创办，现有140家入园企业。莱利斯介绍，东方工业园创造了两万多个就业岗位，吸引了大量投资。“这推动了埃塞的经济发展，并为我们的人民创造了更多的就业机会。”

当前，埃塞正推进落实“埃塞俄比亚：非洲繁荣的灯塔”未来十年发展规划。莱利斯认为，为了实现这一目标，埃塞需要吸引更多投资。“埃塞的很多领域都有巨大的投资潜力，欢迎中国企业关注了解。”

莱利斯还赞扬了中国投资者和企业为埃塞经济发展与社会进步做出的重要贡献。“我最喜欢中国企业的一点是，他们总能找到解决问题的办法。他们不畏挑战，积极解决问题。”

在谈到“一带一路”倡议时，莱利斯强调埃塞在过去几年受益匪浅，包括重要基础设施的建设等。“我希望‘一带一路’可以为埃塞带来更多的投资，尤其是在基础设施建设方面；希望这一倡议能进一步深化中国与埃塞双边关系，吸引中国投资，创造就业机会，密切双方文化交流。”

莱利斯（右三）、埃塞投资委中国投资顾问万巧云（左二）与人民网记者合影。

(责编：杨曦、高雷)

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