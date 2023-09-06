产业振兴是乡村振兴的重中之重。近年来，河南省虞城县通过龙头企业带动、扶贫车间带动、合作社带动，把农户组织到产业链上，让群众在产业链上致富，有力助推了乡村振兴步伐。

延长产业链条促增收。优化发展特色加工业，发挥农产品和劳动力资源优势，加快发展果蔬加工、油脂加工、肉类加工、速冻食品等农副产品加工业，积极承接针织服装、运动服装、休闲服装、童鞋、童装、制鞋等服装服饰产业，引进培育包装印刷、玩具、手工艺品等特色轻工产业，增强贫困地区就业承载能力。鼓励服装服饰和特色轻工企业通过订单生产、原料加工等方式，将部分加工环节转移至贫困户。目前，全县111家规模以上企业直接吸纳脱贫户3600余人，人均月收入2600元左右。6家龙头带贫企业带动脱贫群众2.76万户，每户每年增收3000元。企业在脱贫村设立分散加工点，为脱贫户提供技术培训、原材料、设备等，委托其加工生产，并负责回收成品，按计件发放工费。辛迪纺织公司为代表的来料加工纺织品外贸出口企业企业，主要以编织阿拉伯头巾、阿拉伯帽子、装饰品、针织品等为主，产品出口到中东、阿拉伯地区，年销售额达8000万元。该企业已在闻集、刘店等12个乡镇36个脱贫村设立扶贫车间，带动1000多个脱贫户实现居家式灵活就业，行动不便的脱贫户通过挣手工加工费每月可增收800元以上。

项目引领产业链，农民在产业链上增收。优化发展特色种植业。瞄准农业供给侧调整，界沟镇、木兰镇、黄冢乡发展中草药和烟草种植业；店集乡、沙集乡发展山药种植业；大侯镇、闻集乡、刘店乡、站集镇发展优质甜玉米种植业；李老家乡、古王集乡发展花卉、反季节蔬菜种植业；利民镇、刘集乡发展青豆、荠菜种植业；田庙乡、乔集乡、张集镇、镇里固乡发展优质果树种植业。政府出台优惠政策，支持种植大户经济能人搞好示范带动，建设一批生态好、效益高、质量优和品牌强的特色农产品生产基地。打造了24家种植基地、17家养殖基地，带动脱贫户1.5万户，每户每年增收500元以上。优质果蔬产业，订单农业发展蔬菜种植面积46万亩，年产各种蔬菜128万吨，年产值18.9亿元。21.97万亩优质苹果产业和优质杂果产业，培育各种“名、优、特”杂果采摘园；优质花生产业。结合黄河故道的土质情况，在利民等北部6乡镇发展优质花生种植；优质中草药产业。以河南积善堂中药饮片有限公司、河南省一鸣中药材有限公司为依托，以界沟镇、黄冢乡等原有中草药种植优势为基础，大力发展中草药产业。

把农户组织到产业链上。利益联结促双赢，把产业链和农户“捆绑”在一起，形成了利益联结机制。为助力乡村振兴，店集乡魏堌堆村成立了由全村所有脱贫户参加的种养殖精准扶贫专业合作社，已纳入社员103人。合作社与村扶贫车间（民宇丰农副产品有限公司）建立供求联系，合作社负责种植生产糯玉米，扶贫车间负责加工销售，实现产品升值。合作社常年租用流转农户及其他农户土地1000多亩种植糯玉米，专业生产基地500亩。合作社社员每年收到相应的分红。依托合作社基地实施种植科研，包括生产提纯、病虫害防治、施肥管理促产及平衡供求等；合作社+基地保障了公司基本原材料需要，合作社与农户在用地、用工方面联系。同时，公司在加工销售中常年用工需要，公司通过村精准扶贫专业合作社流转土地，让农户直接得到租金收入，流转土地后的农户可以到合作社生产基地从事除草、打药、灌溉等田间管理工作，又能到公司打工，做挑拣玉米、冷贮、包装等工作，实现就业收入。实行订单农业促经营。公司与自身有劳动能力的100户农户签订回收订单，涉及脱贫户62户，农户直接参与经营，直接受益。订单生产解决了群众后顾之忧，调动了农户大量种植糯玉米的积极性，一年两季种植，亩均收益3000多元。公司面向社会大量收购农民种植的糯玉米，带动全乡10多个村及周边乡镇种植糯玉米已达15000多亩，已实现了规模生产、合作社基地经营和加工冷贮、销售为一体“三产”融合发展，为助力乡村振兴发挥了积极推动作用。

虞城县新鑫养殖公司在郑集乡3个脱贫村建立养鸡专业合作社，每个合作社由50个脱贫户组成，脱贫户的承包地通过调整，整合一起，建设标准化的农场。每个脱贫户由新鑫养殖公司作担保贷款5万元，入股专业养殖合作社，由专业合作社用来发展养殖业和种植业。（王支援 何文学）

(责编：曹淼、李源)

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