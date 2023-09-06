原标题：Z世代养生成为消费新赛道，网红主播挖宝“华佗工厂”

9月6日，采购批发行业的“双11”开始了。

这一天，源头厂货直销平台1688启动商人节，大促主题聚焦年轻的新买家和新供给。

今年的1688商人节瞄准年轻人的消费趋势和新兴买家的采购需求，采用线上线下联办的方式，带着年轻买家走进源头产地，边逛边采，首站是有着中华药都之称的华佗故里安徽亳州。

据1688产品总经理张晓丹透露，今年新买家数量同比增长持续数月创新高，大部分增量来自小批发和轻定制需求的年轻中小买家。这些买家的生活和生意都高度数字化，主要是一二线城市25至35岁创业者。

这些“Z世代”买家包括小红书博主、带货主播、网红达人、UP 主、电商卖家、实体店主、宝妈、大学生创业者和跨境买手等，被称为先进性小B买家。

张晓丹透露，1688正从1000条产业带中，锁定在品类供给上占全国市场份额至少60%-70%的源头产地，对接给1亿中小买家。

年轻人养生成消费新赛道，药都亳州入驻1688产地地图

9月1日至9月3日，安徽省亳州市谯城区著名的地标花戏楼庙会广场变身为养生主题集市。

一个个时尚小摊，占满了花戏楼广场，形成了八大养生主题区域，分别是朋克养生局、早C晚A美颜局、微醺养生局、燃脂派对局、躺赢养生局、药膳养生局、熬夜修仙局和古法养生局。

现场展示了华佗五禽戏以及年轻人喜爱的源头厂货，例如中药咖啡、鸡尾花茶、中式药材妆、美容养颜茶、养生小糕点、养生药酒、燃脂咖啡、助眠香薰和泡脚药材等。此外，还有养生夜宵套餐，如花胶粥、熬夜回神水、养肝茶、和防秃防脱固发茶等。

近年来，“朋克养生”越来越流行，消费者对药食同源的接受度很高。

用户调研显示，73%的年轻人关注中药材，添加了中药材的休闲食品和水饮更受消费者喜欢。1688食品行业的数据显示，如果产品中添加了中药材，买家的采购决策会增加70%。药食同源和花茶成为热销品类。

95后为代表的Z世代是养生领域的消费主力。他们追求质价比，在健康和享乐之间徘徊和撕扯，既要成分健康，又要口味刺激，既要包装简单实用，又要颜值和设计感。

为了满足这些个性化、定制化优质养生供给的采购需求，1688标品市场举办了一系列超级产地日活动，其中食品行业亳州产业带是第一站。该活动由1688与亳州市商务局、谯城区人民政府共同主办，谯城区商务局协办。

亳州位于安徽省西北部，是一个地级市，古称谯城和兖州，是华佗和曹操的故乡。亳州谯城区是中国最大的养生花茶源头产业带所在地。1800多年前，神医华佗在亳州开辟第一块药圃。如今，亳州已成为全球中药材的源头产地，被誉为中华药都。一到亳州，就能闻到浓郁的中药味。这里有很多长寿老人，一些药材工厂被当地人称为长寿工厂。

目前亳州有超过4000家中药材工厂，其中1000多家入驻了1688食品行业，占比超过22%，是各电商平台中亳州工厂渗透率最高的平台。这些工厂中不乏东方甄选、山姆超市、北京同仁堂和知名连锁药房品牌的代工厂，它们支持一件代发、轻定制和48小时发货等服务。源头厂货的价格力十足，例如30小袋一份的泡脚包只需两块多。

此外，1688与亳州市商务局签署了一系列合作协议，双方将在1688上线亳州市产业带地图，开设1688食品行业亳州中药材市场数字馆，并在1688严选频道设立“严选·亳州”品质商城专区。1688找工厂频道还将针对先进性的制造工厂，推出金牌制造榜亳州站。

除了线下的养生8大局，1688还在线上设置了亳州养生经济、严选、青年创业派等特色会场，方便年轻生意人“化学反应”。

1688市场部总经理刘蓓透露，1688将持续走进年轻人喜爱的新兴商业场景，在全国多地举办类似的集市活动，其中包括9月15日在深圳罗湖举办的“粤港青创，罗市生金”市集，以及9月23日在重庆大学城举办的“大学生财艺创业”市集。

Z世代遇到药二代，年轻生意人挖宝“华佗工厂”

这次养生8大局的摊主大多是当地药食工厂的接班人，他们被称为“厂二代”。

逛摊的除了本地人，还有1688组织的超级买家天团，主要是小红书博主、抖音和快手主播、网红、达人、UP 主，以及一些电商卖家和跨境买手。

“我是做枸杞生意的，先去了宁夏，当地人说我来晚了，他们七成的枸杞都被亳州的工厂买走了。于是我决定直接来亳州看看。”一位来自广东的买家在集市上边逛边播，向自己的抖音粉丝介绍养生8大局。

这位买家一口气走访了1688平台上的5家药食源头工厂。在其中一家工厂，她对着直播镜头说道：“宝子们，今天我变成曹操了，来给你们挖宝华佗工厂。看！这些都是我的货。”

许多买家都有意打造自己的个人品牌。他们在小红书、抖音、快手等平台上拥有大量的粉丝和电商店铺。这次来亳州采购，他们最感兴趣的是药食同源及滋补品。一家玉米须茶工厂的老板透露，有一位专注于懒人健康食品的带货主播每天都要采购五六万盒产品。

“华佗供给”在加速数字化的同时，也紧跟年轻人的口味，开发了面向女性和送礼市场的中高端产品。许多工厂都支持按照功能来定制，只收取加工费，品牌留给买家。不少工厂还拿出了爆款和新品，以五折的价格给到这些买家。例如，一家工厂在线上售卖柠檬茶的价格是10块4，这次破例只需5块2。

还有一些买家是从事跨境电商的，他们来到亳州参观了一家1688食品行业的超级工厂。这家工厂主要生产中药饮品，产量在亳州排在前十名，最近获得了出口资质。工厂老板是一位1989年出生的“药二代”。与他的父辈不同，他想做出口生意，“让华佗出海”，而且敢于做技术设备的投入。他指着一台机器说：“现在价格便宜了，但每台机器还是要三百多万元。”

这位药二代将1688平台视为出海的主要阵地，主要瞄准东南亚市场。他表示，最近有个马来西亚的客户通过他的产品赚了钱，给他寄了礼物。他透露，在养生和药食领域，跨境电商市场一点都不卷，几乎没有竞争，买家采购后可以随便定价，一般在1688平台上售价三四块钱的产品，在马来西亚能卖到三四十元。

今年前五个月，1688跨境买家数量同比增长47%，跨境买家里来自越南的最多。

(责编：曹淼、李源)

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