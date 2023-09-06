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上海银行：助力消费复苏 引领美好生活 

2023年09月06日13:12 | 来源：上观新闻
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原标题：金融为民 | “酱香拿铁”刷屏朋友圈，上海银行周三燃爆“饮”响力

周三了，还没喝过刷屏朋友圈的“酱香拿铁”吗？上海银行“周三美饮”优惠活动助你一臂之力。除瑞幸咖啡外，上海银行与众多知名咖啡和茶饮品牌联手，深耕“周三美饮”，已建立起独特的“饮”响力。2023年截至目前，该活动合作商户品牌达34个，覆盖商户门店3.7万家，惠及客户超55万人次。

培育大批周三“饮”迷

作为瑞幸咖啡的合作伙伴，上海银行在“周三美饮”主题活动中，为客户提供消费满减优惠，让众多客户在享受新品美饮的同时更可享受额外优惠，受到广泛欢迎。

除瑞幸咖啡外，上海银行长期以来与咖啡、茶饮品类各大头部品牌合作，深耕“周三美饮”主题活动，推出了一系列广受好评的热点活动，包括：星巴克买一赠一优惠，与皮爷咖啡、seesaw咖啡、拉瓦萨咖啡、% Arabica咖啡、costa咖啡、tims咖啡等知名咖啡品牌，与喜茶、奈雪、乐乐茶、茶百道等知名茶饮品牌开展满减优惠、积分兑换等。

在咖啡茶饮领域，上海银行积极探索银企合作、不断开拓丰富优惠活动内容，自2018年首个活动上线以来，累计惠及客户超450万人次、覆盖全国超300个城市。由于紧贴消费偏好，该行的“周三美饮”培育了一大批“饮”迷，创下多个“最”记录，建立起独特的“饮”响力，包括：连续22周下单参与的最长情“饮”迷、单次下单超1000元的最豪横“饮”迷、享用超15个“周三美饮”品牌的最兼容“饮”迷等。2023年截至目前，上海银行“周三美饮”主题下，合作商户品牌已达34个，覆盖商户门店3.7万家，惠及客户超55万人次。

建设“都市生活圈”

上海银行以建设“都市生活圈”为目标，除“周三美饮”，还围绕客户生活、购物、美食、出行、旅游等多方面需求，长期与各大品牌合作，通过有吸引力的优惠活动，回馈客户、促动消费增长。该行打造“周五美好生活”主题，聚焦美好到家、美好出行、美好食光等主要板块开展多项促消费活动，联合盒马鲜生、叮咚买菜等线上生鲜平台开展满减优惠，联合锦江集团开展酒店订房满减优惠，联合中免日上、海南免税等大额消费购物平台开展消费满额折扣，契合客户出行需求开展多地公交、地铁出行优惠等。

结合各节庆时点，上海银行联合新世界、永安百货、百联、大悦城、金鹰、万象城等多地核心商圈开展消费满减，后续将进一步拓展三亚、海口等线下免税店开展满减优惠，持续拉动大额消费交易。

同时，上海银行积极响应市国资委组织“国潮四季 美好申活”系列活动，并连续4年助力市商委“五五购物节”主题活动。在“暖春焕新季”、“酷夏畅玩季”组织超60个品牌、2.8万家商户门店参与活动、惠及客户超180万人次，为“五五购物节”贡献本地核心地标商圈活动20余项，覆盖商户门店超3000家。

倾力引领美好生活

后续，上海银行将继续积极推进各项活动，结合“爽秋嗨购季”等主题，借中秋国庆双节时点，整合商圈商贸资源合力助推消费高峰，除核心地标商圈外，持续开展山姆、麦德龙等高端商超满减活动，拓展全家、屈臣氏等精品连锁便利店，持续丰富活动商户品牌、提升合作门店规模，惠及更多客户。

截至8月末，上海银行“都市生活圈”活动整体合作商户门店规模已超9.5万家，活动覆盖客户超370万人次。

上海银行将持续以满足人民需求、提升客户体验为立足点，密切结合市场趋势和客户偏好，不单有时点爆品，更有长期关怀，竭力整合资源、开拓创新，积极为消费复苏、经济增长添砖加瓦，努力成为引领美好生活助推器。

(责编：曹淼、李源)
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