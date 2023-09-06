原标题：走进智博会丨私域大模型“百业灵犀”抢眼 新华三集团亮相重庆精彩纷呈

9月4日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）在重庆国际博览中心开幕。紫光股份旗下新华三集团以“精耕务实，为时代赋智慧”为主题重磅参展，聚焦智慧城市领域的创新与发展，带来私域大模型“百业灵犀”LinSeer、傲飞算力平台等一系列重磅新品和覆盖云-网-算-存-端的新一代基础设施。

“百业灵犀”LinSeer作为私域大模型，以新华三集团自研的大模型为基础，基于通用大模型的能力针对特定的行业进行训练和订制，确保客户私域数据可控性，为用户企业带来可靠、稳定的数字化体验。同时，新华三集团还展出专为大模型训练而生的AI服务器、800G CPO硅光数据中心交换机、傲飞算力平台、新一代液冷解决方案等重量级新品及解决方案，展现新华三深耕行业多年的硬实力。

此外，新华三集团同步展出诸多智慧城市建设的行业代表案例和先进成果。在重庆的智慧城市建设中，新华三集团支持两江新区强化数据底座，从多个维度助力构建起城市大脑，打造出集线上线下于一体的城市管理新窗口。同时，新华三还推动两江新区完善城市大脑标准规范，现场“一屏观全域”的精细化管理场景，让到访嘉宾直观感受到智慧城市建设过程中的巨大价值潜力。

如今，智慧城市的高效运转，也带动了智慧工业建设。作为西南重要制造业基地之一，重庆近年来致力于在工业转型中打造“数字制造·智慧工业”新名片。在现场，新华三集团的未来工厂智能化“工业4.0”生产基地吸引了众多嘉宾前来交流。通过深度融合工业互联网等新兴技术，新华三建立起以全链条为核心的服务型制造模式，打造智能工厂建设的新标杆。

值得一提的是，在本届智博会现场，新华三集团重点展示了面向教育、医疗、能源、交通等百行百业不同场景的数字化解决方案，为行业内客户、合作伙伴打造沉浸式观展体验。

在“数字能源”展区，智能光伏、智慧储能、新能源管理平台三大产品的关键能力的可视化呈现受到观展嘉宾的高度认可；而近期刚刚发布的全光网络3.0解决方案在“智慧教育”展区公开亮相，展现了新华三助力智慧教育高质量发展、打造坚实底座的技术优势。

同时，嘿板OS系统将智慧课堂搬进展厅，以实操替代理论，直观地演绎出教学场景下全数字化多联屏、智能讲台、智能录播三大模块的互联互通；在“智慧医疗”展区，新华三8K云屏的一屏双网技术，结合MegaOS智慧护士站，就能在现场直接流畅自如地触控交互、查看病区信息。

而聚焦“智慧交通”展区，通过可视化交互体验，观展嘉宾们清晰地了解到新华三覆盖智慧城轨规划、建设、运营、运维的全生命周期服务能力，通过公路、高速等不同业务场景的全栈式解决方案，展现出新华三在智慧交通领域的领先技术实力和丰富实践经验。

公司负责人表示，未来，新华三集团将继续与重庆携手共进，全方位深化合作，共同应对市场挑战，在互利共赢中开创更加繁荣的智能产业未来。同时，新华三也将践行“精耕务实，为时代赋智慧”的品牌战略，不断实现自我突破与超越，在技术创新发展的前沿，让数智融合的力量在百行百业中发挥出无限的潜能。（唐灿）

(责编：曹淼、李源)

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