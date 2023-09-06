原标题：深耕上海，大悦城控股拿下北外滩核心区地块

9月5日，大悦城控股旗下大悦城地产发布公告，在上海联交所以11.96亿元竞得上海市虹口区有关地块。

据公开信息，大悦城控股本次获取的北外滩116街坊地块紧邻浦江国际金融广场、白金湾广场、提篮桥历史风貌保护区等重要地段，与陆家嘴金融区隔江而望，是黄浦江两岸综合开发的重点区域之一。

持续聚焦城市更新

北外滩作为外滩的延伸，拥有丰富的文化资源和深厚的历史积淀。据公开资料，116街坊地块位于北外滩核心区域，成为上海少有的位于市中心黄金地段的核心城市更新项目。

事实上，一线城市核心区城市更新的规划和开发往往比其他地产项目需要更多的专业经验，需要在城市更新领域发展领先、经验丰富的专业团队。而仅在上海，大悦城就在黄浦区、虹口区主导、参与了多个城市更新项目。

一个月前，大悦城控股上海大区正式与虹口区人民政府签订框架协议，双方宣布将构建政企合作、央地联动机制；增进优势互补，深化务实合作，推动互利共赢，实现共同发展。根据协议内容，大悦城控股将重点围绕城市更新、城市旧改、TOD、综合体开发、轻资产运营等领域，加强与虹口区的战略合作；积极争取中粮集团旗下金融、贸易、大消费等板块进驻虹口，将虹口作为重要投资区域。

近年来，大悦城控股持续参与重点城市的旧区改造与城市更新工作，凭借强大产业资源及成熟管理经验，积累了丰富的操盘运营经验和深厚的业内口碑。今年8月发布的大悦城控股2023年中期业绩报告显示，除了北京中粮广场、北京中粮·置地广场、西安大悦城等标杆城市更新项目外，报告期末公司又成功接手了汇京双子座、中糖大厦、大兴达瑞兴、天津津投广场等管理输出的城市更新项目。

深耕上海，再造“壹号”

大悦城控股深耕上海的诸多项目中，除静安、长风两座大悦城商业综合体外，四座“壹号”系列住宅，是不折不扣的名片项目。结合本次地块的公开信息，基本可以确定是“壹号”系列产品在上海的第五次亮相。

北外滩116街坊地块计容建筑面积4.65万㎡，容积率仅约为1.95，是上海市中心罕见的无商办、无自持，无保障房的纯住宅地块，且周边配套齐全，蕴含较大开发价值。据测算，本次地块的成交楼面价已经达到近10万元/平方米。

根据大悦城官网信息，“壹号”系作为公司住宅领域的“TOP”产品，定位为高端纯质改善型产品，要求择址必须位于一二线城市中心区或副中心核心地段，客群以金领阶层、新财富阶层为主。

在过往的开发历史中，大悦城控股“壹号”系又与上海渊源颇深，在其官网公示的五个代表性项目中，有三个就出自上海，此前屡创销售神话。如2016年中粮天悦壹号二期入市，首日便完成138套三千万级别住宅的去化；2018年，中粮海景壹号开盘，全部437套房源受到3000余组客户抢购，当日清盘；最新的中粮瑞虹海景壹号项目亦是四开四罄贡献了近200亿货值。

据早前报道，大悦城控股管理层表示将深度、全面地参与虹口区城市建设，为推动城市生活焕新，经济繁荣发展持续贡献应尽之力。显然，本次北外滩116地块的取得，将是大悦城控股进一步参与北外滩乃至上海城市更新的重要一笔，也同时为大悦城控股提供了优质存货储备，将继续巩固其在上海地区的战略布局以及品牌影响力。

锁定未来增长潜力

从中报数据上看，大悦城控股正凭借自己的韧性穿越行业周期。今年上半年，大悦城控股住宅销售全口径签约额256亿元，投资型物业及相关服务实现营业收入27.01亿元，同比增长34.73%，轻重并举战略取得实质进展。

在财务方面，大悦城控股在报告期末录得经营活动现金流量净额为61.18亿元，期末现金及现金等价物余额为277.26亿元，较上年同期增加约22亿元；在贷款偿还率达100%的同时，融资成本亦实现持续优化。

土地方面，受当前地产周期影响，热点城市核心地块拿地难度大大提高。截至中报，大悦城控股70%以上的地块位于京津冀、长三角、珠三角、成渝、华中五大都市圈，库存价值安全性相对较高。本次加码上海城市核心区，为公司未来增长无疑又增添了一剂强心针。

(责编：曹淼、李源)

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