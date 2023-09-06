人民网北京9月6日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，9月6日，第三届可持续发展大数据国际论坛（FBAS 2023）在京开幕。大会旨在深化大数据在可持续发展目标中的功能和作用，加强数据创新、挖掘数据价值、深化数字合作、完善数字治理，为加快落实2030年可持续发展目标和全球发展倡议贡献科技力量。

中国科学院副院长常进在开幕式致辞中表示，以大数据为代表的数字技术在分析地球系统和人类活动有关的可持续发展问题、为政策制定者提供科学决策等方面具有重要作用。中国科学院高度重视国际双多边、多领域合作。可持续发展大数据国际研究中心（SDG中心）成立以来，在发布地球大数据支撑可持续发展目标系列报告、向联合国赠送全球水资源数据产品等方面取得了优异成果，SDG中心研制的卫星测绘成套数据产品成为中国支持非洲增强自主发展能力的有力举措之一。同时，对联合国相关机构、国际组织、各部委的大力支持表示衷心的感谢。

第77届联合国大会主席克勒希·乔鲍在视频致辞中指出，此次论坛聚集了大数据、地球观测等领域的专家学者，重视专业知识与相关合作在支持政策制定、投资决策等方面的重要作用。联合国副秘书长李军华指出，大数据在加强决策、评估政策有效性和加速实现可持续发展目标方面具有重要意义，并强调科技创新合作是实现可持续发展目标的关键驱动力。发展中国家科学院院长夸拉莎·阿卜杜勒·卡里姆在致辞中表示，可持续发展涵盖了人类健康、地球环境等各方面。发展中国家，特别是低收入国家的可持续发展离不开各方关注和支持，希望各方继续在可持续发展领域开展务实合作。国际科学理事会主席皮特·格拉克曼、可持续发展大数据国际论坛科委会联合主席徐冠华、联合国粮农组织土地与水资源司司长李利锋也分别为论坛致辞。

论坛开幕式上，SDG中心发布全球首部城市夜间灯光遥感图集《SDGSAT-1卫星微光影像图集》。可持续发展科学卫星1号（SDGSAT-1）是SDG中心的首发星，该图集收录了该卫星10米分辨率的全球105个国家147个城市夜间灯光数据，充分利用SDGSAT-1对地表进行宏观、动态、大范围、多载荷昼夜协同探测的优势，探索夜间灯光或月光等微光条件下地表环境要素探测的新方法与新途径，服务SDGs相关领域的研究，填补了全球高分辨率城市夜间遥感图集的空白。SDG中心同地球观测组织（GEO）签订合作协议，将持续开展数据共享、人才互访、能力建设等多方面的跨领域合作，共同探索加速推进2030年议程后半程进度方法。

本次论坛主题为“大数据加速落实《2030年可持续发展议程》”，SDG中心主任郭华东院士、发展中国家科学院院长夸拉莎·阿卜杜勒·卡里姆分别作题为“行至中点：数字技术加速可持续发展目标”和“大数据促进可持续发展目标重回轨道”的主旨报告。

郭华东指出，两年以来，SDG中心依托中国科学院多学科、体系化优势，在全球发展倡议框架下，利用科技创新和大数据应用手段，不断加强数据基础设施能力建设、开展可持续发展卫星星座研究、研制并分享多套可持续发展目标监测数据及信息产品。当前，落实2030年议程的时间已经过半，亟需及时、公开、高质量数据为全球、区域、国家等多层面提供决策支持，推动可持续发展目标重回正轨。欢迎中外专家学者共同开展SDGs大数据研究，希望论坛成为联合国科技促进机制合作交流平台、大数据推进落实全球发展倡议进程及成果交流平台、前沿科学与技术发展与应用交流研讨平台。

本届论坛由中国科学院主办，SDG中心和中国科学院空天信息创新研究院承办，得到了联合国粮农组织、联合国防治荒漠化公约、联合国环境规划署、发展中国家科学院等支持，地球观测组织、国际科学理事会数据委员会、联合国卫星中心、“一带一路”国际科学组织联盟、国际数字地球学会等作为国际伙伴，32家国际科研院所和大学共同协办。

论坛为期三天，还将举办“可持续发展与数字技术应用示范论坛”“消除SDGs数据和信息鸿沟：青年的责任与行动”“第三届可持续发展空间观测论坛”“大数据助力农业粮食系统转型：可持续自然资源管理视角”“全球可持续发展中期回顾—地球状况报告”等6场特别分会，24场平行分会，预计将吸引来自全球近50个国家的专家学者、政府管理人员、企业家、工程技术人员和其他利益攸关方500余人共聚北京，共同研讨大数据推动和促进全球可持续发展转变之路，共享大数据先进技术与资源、共商推动落实可持续发展目标之计。

(责编：赵竹青、高雷)

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