人民网北京9月6日电 （记者栗翘楚）9月3日，第二十六届成都国际汽车展览会（以下简称“成都车展”）闭幕，据不完全统计，整个展期“成都国际车展”的话题关注度超22亿次，观展人次达90.2万，共产生订单35028台、成交金额60.87亿元。

作为中国4大A级车展之一，成都车展参展汽车品牌达129个，展出车辆近1600辆，将为汽车消费起到提振作用。东方证券研报分析认为，价格竞争持续加码、加速拥抱智能化、新能源+越野SUV细分市场崛起等成为本届成都车展的主流趋势。

在本届成都车展上，岚图汽车智驾游大五座SUV新岚图FREE正式开启交付，该车搭载百度阿波罗领航辅助智驾系统，其领航辅助智驾可实现高效变道、自动识别进出匝道、大车避让以及全球首个智能进出服务区辅助功能，让用户每次长途出行都省时、省力、更省心。深蓝SL03在超级增程技术加持下，深蓝SL03油耗低至百公里4.4L，为用户带来纯电驱动、长续航、低能耗、真安全的四大价值。并利用高压缩比深度阿特金森循环等技术创新加持，实现低油耗、低成本、低排放。

智能化作为汽车产品当前最火热的议题，占据了汽车产业转型的半壁江山，在本次成都国际车展上，“自动驾驶”、“智能操作”等技术成为新晋卖点，“炫”出品牌新高度。

阿维塔11鸿蒙版正式亮相成都车展，全系搭载华为高阶智能驾驶系统ADS2.0，通过OTA解锁多项功能，覆盖高速、城区、泊车全场景。此外，阿维塔11鸿蒙版搭载的异形障碍物紧急制动（GAEB）功能是由华为首创的GOD（通用障碍物检测）网络与激光雷达的融合感知能力，进一步保障行车安全，让出行安全更有保障。

在今年稳经济的大盘中，汽车消费被寄予厚望，乘联会分析认为，今年以来，国家层面针对汽车行业销售的指引性政策频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。工信部、商务部推动新能源车下乡，启动的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动效果较好，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，厂商半年末冲刺力度强，均对提振消费信心有较好的增进效果。

业内人士表示，本届成都车展自主品牌继续延续强势变现，后续车市即将迎来“金九银十”消费旺季，成都车展有望强化消费者对自主品牌的产品感知，叠加新车性价比、智能化配置等竞争优势，自主品牌产品有望继续维持市场热度，在销量端持续取得超市场平均的良好表现。

(责编：王连香、高雷)

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