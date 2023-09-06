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第18届世界水资源大会将于9月11日在京召开

2023年09月06日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，第18届世界水资源大会将于9月11日至15日在北京国测国际会议会展中心召开，主题为“水与万物：人与自然和谐共生”。据了解，这是世界水资源大会第一次在中国举办。

本届大会下设6个分主题，分别为“变化环境下的水资源—人口—经济—生态’纽带关系”“提高用水效率和效益完善水公共服务”“建设韧性防灾减灾体系”“提升水生态系统质量和稳定性”“推进可持续的智慧水利基础设施建设”“水治理与管理创新”。主题与6个分主题的设立，充分反映了国际社会对涉水问题关注的焦点。

水利部副部长刘伟平表示，世界水资源大会是国际水资源领域参加人员范围最广、影响范围最大、专业水平最高的学术会议之一，是世界水议程、水政策和水科学知识分享的重要国际交流平台。

本届大会将发布重要成果《北京宣言》。大会还将同期举办涉水领域成果展览，各国独具特色的水管理技术与经验、涉水产品及其生产技术与工艺等将在展览中呈现。

据悉，本届水资源大会预计将有来自有关国家政府部门、科研学术机构、高校、企业及涉水国际组织的近600位代表来华与会；水利部各流域管理机构、部分地方人民政府代表和有关研究机构、大专院校人员等近700人参加会议。大会采取了四类会议形式，分别为高级别全体会议、专场会议、专题会议以及边会。

为保障水资源大会顺利召开，水利部成立了大会组委会和执行委员会，李国英部长担任大会组委会名誉主席。李国英部长对大会工作进行部署安排，并将在大会开幕式上作主旨报告。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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