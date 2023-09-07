郑钧天 王优玲 刘金辉

从明确首套房“认房不认贷”标准，到延续实施居民换房个税优惠政策，再到引导降低存量房贷利率、优化调整住房信贷政策……近期一系列房地产政策优化调整，不断充实政策调控工具箱。

记者近日走访北京、上海、郑州、长沙、惠州、淮南等地楼市发现，以京沪为代表的一线城市房地产市场交易活跃，购房者信心大幅提振，二三线城市表现相对平淡，交易情绪仍待传导。

一线城市新房交易活跃

“新政策出台后的第一个周末，单日来访量和成交量明显上升，是此前的2.5到3倍。”上海市普陀金茂府的营销经理告诉记者，“认房不认贷”政策出台后，能够明显感受到客户购房信心的提升。

金茂华东区域总经理关翀表示，贷款已还清的无房户的首付比例从7成下降3.5成，其购买力随之大幅提升。“我们发现不少准备置换的客户能够负担得起首付款了，这在一定程度上促进了成交量的增长。”

上半年客户寥寥的远郊盘成交热度陡然提升。位于上海嘉定的某楼盘，周六一天就成交了60余套。“客户都是分销渠道商带过来的，现在中介机构手里积累了足量的刚性改善客户，本来正持币观望的购房者突然遇到政策利好，就开始出手了。”一位中介机构负责人说。

因工作调动从山东到上海发展的科技工作者罗先生直言：“我是‘认房不认贷’政策的受益者。按照原先的政策，此前有过贷款记录的购房者视同二套购房者，必须掏出七成首付才能购买。而我现在工作不到5年，根本没有那么多积蓄。新政策出台后我只需3.5成首付就可以‘上车’了，我每个月的薪水能覆盖掉贷款。”

在北京，“认房不认贷”政策落地后的首个周末，一些楼盘人头攒动，有刚需盘日均接待数百组客户。9月2日，中建璞园当日成交21.8亿元，热销268套；3日，北京高端楼盘融创壹号院一天揽金56.2亿元。不少楼盘甚至通知销售员24小时待命，售楼处“不打烊”。

“认房不认贷”政策落地后，一线城市新房市场活跃度明显提升，同时换房需求使二手房挂牌量增加。根据机构数据，北京和上海近期挂牌量分别增加了4000余套和3000余套。“很多有改善性需求的客户想置换，但要符合首套首贷资格，需要将名下住房先出售，因此挂牌量增加。”一家大型中介门店负责人说。

二线城市楼市反响较小

与一线城市燃起的购房热情相比，二线城市则显得温和。

9月1日宣布执行“认房不认贷”政策的长沙市，相比此前的工作日，周末并未出现明显的成交放量。“近几天的成交量与上周同期也基本持平，未出现快速拉升的情况。但在新房方面，日均成交有小幅增长。”湖南新环境房地产经纪连锁有限公司副总经理明宾说。

郑州市8月3日推出15条政策措施以提振楼市信心，包括契税减免、购房补贴、“认房不认贷”等，并鼓励各商业银行下调存量个人住房贷款利率。目前，郑州新出台的15条政策措施已满月，市场逐渐泛起涟漪。

河南本地房地产开发企业星联芒果集团董事长王永光说，郑州15条楼市政策出台后，8月中下旬市场开始出现起色，该公司旗下多个楼盘新房销售量与7月份相比有明显提升。刚需是购房的主力军，但郑州市住宅库存量较大，市场预期并未明显扭转，市场恢复仍需一定时间。

根据贝壳研究院的统计数据，新政策满月后，郑州二手房成交量环比上涨约10%，改善客群受影响最为显著，新房改善性客户成交占比提升明显，但二手房挂牌房源价格调涨量占比下降约2.7个百分点，说明业主预期有所走低。

郑州贝壳公司的一名房产经纪人告诉记者，近期咨询购房的人明显增多，部分新楼盘的销售出现回暖迹象，如一个楼盘最近一周卖掉40多套，这在今年以来是比较少见的。

易居房地产研究院研究总监严跃进表示，目前一二线城市楼市总价300万至500万元的楼盘成交最为活跃。随着刚性改善需求的启动，整个置换链条开始轮动，预计1至2个月后，500万至800万元的客户开始“出场”，进而轮动800万元以上的中高端市场。随着新政策持续显效，市场上中高端住宅需求会进一步释放，追求好房子、好社区的改善性需求入市会更为积极。

三线城市成交呈分化态势

三线城市楼市则出现分化状态。

在广东，邻近深圳的惠州市能感受到楼市活跃的热度。来自广东河源市的邓先生正谋划在惠城区买1套“一步到位”的大户型。8月26日，他在惠州市金山新城马安片区看中一套143平方米的四居室，总价208.65万元，需要付3成首付即62.6万元，剩余房款则需贷款30年，月供7663元。近63万元的首付，让邓先生犯了难。

日前惠州实施“认房不认贷”政策，虽然在河源仍有一套正在按揭的房产，但按照新政策，邓先生的首付可降至2成，月供只提升了20元。“新政策实施后，月供几乎相同，首付省下20.9万元。我可以去购买心仪的房产了！”邓先生开心地说。

但在安徽省淮南市，购房者对于新政策的感知却不太明显。一直在考虑购买婚房的陈先生仍在观望，“利好楼市的新政策不断出台，但感觉我的目标楼盘去化速度很慢，因此我会按照自己的节奏慢慢挑选。”

同策研究院研究总监宋红卫认为，从新政策对市场的影响来看，能级越高的城市效果越明显，北京、上海等一线城市有望迎来一波置换改善潮。随着一线城市楼市成交热度的逐步传导，二线及三四线城市楼市成交也将逐步活跃。

新华社北京9月6日电

(责编：王震、陈键)

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