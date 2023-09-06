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我国“南气北上”通道年输气能力增加25亿立方米

2023年09月06日20:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点工程——国家管网集团潜江—韶关输气管道广西支干线（衡阳—桂林）工程5日顺利投产，我国“南气北上”通道得到进一步拓展，有助于改善中东部地区能源结构，为该区域经济社会转型升级增添“绿色动力”。

潜江—韶关输气管道广西支干线工程投产。唐玮峰摄

潜江—韶关输气管道广西支干线工程投产。唐玮峰摄

据介绍，潜江—韶关输气管道广西支干线起自湖南衡阳分输站，止于广西桂林输气站，线路全长447公里，管径813毫米，设计压力10兆帕，途经两省（区）三市，设计年输量25亿立方米。

西气东输湖广输气分公司员工在投产现场进行天然气验漏检测。唐玮峰摄

西气东输湖广输气分公司员工在投产现场进行天然气验漏检测。唐玮峰摄

国家管网集团相关负责人表示，该工程顺利投产，将进一步盘活广西LNG天然气存量，增强供应保障能力，助力管道沿线地区社会经济发展和人居环境保护。

潜江—韶关输气管道广西支干线建设现场。唐玮峰摄

潜江—韶关输气管道广西支干线建设现场。唐玮峰摄

据了解，广西支干线与潜江—韶关输气管道与广西LNG配套外输管道共同构成“南气北上”新通道。该通道与西气东输二线、川气东送等主干管道相连，年输气能力约60亿立方米。

(责编：王连香、高雷)
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