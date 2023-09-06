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从服贸会透视AI教育 大模型助力智慧教育新变革

人民网记者 任妍
2023年09月06日17:38 | 来源：人民网
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在正在举行的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，多家教育公司推出新产品、新服务，体现了科技变革下教育服务产业发展的新方向。

教育部国际司副司长贾鹏在2023年服贸会教育高峰论坛上表示，当前新一轮科技革命和产业革命加速发展，数字技术、人工智能技术成为推动人类社会根本性变革、全方位重塑的引领力量。

2023年，国产大模型进入高速发展期。数月来，凭借着ChatGPT的浪潮，教育等多行业迎来震动，人工智能+教育应声向前。大模型是推动教育科技进一步发展的关键动力，教育也是大模型应用的重要场景。

这在本届服贸会教育服务专题展上得到了鲜明体现。在今年服贸会期间，作业帮自研银河大模型也正式发布，同时还公布了银河大模型在C-Eval、CMMLU两大大语言模型评测基准的成绩。

如何写一篇描写春天的作文、ABAB的成语有哪些、几何题如何解析通俗易懂、植物需要睡眠吗、大熊猫有哪些特点……面对现场观众提出的多种多样的问题，银河大模型都能快速、准确地给出答案。

据介绍，银河大模型作为作业帮自主研发的大语言模型，深度融合多年AI算法沉淀和教育数据积累，是一款专为教育领域量身打造的覆盖多学科、多学段、多场景的教育大模型。它不仅具备多学科知识解答能力，更能协助不同学段学生进行创意写作，同时还能够实现自主提问、陪伴式辅导等。

作业帮表示，银河大模型即将在作业帮APP等学习工具、智能硬件、智能图书、教育数字化等业务场景中实现应用，同时将持续优化银河大模型性能与多模态能力，加速推进在更多教育场景的落地实践。

(责编：王连香、高雷)
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