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江西丰城：荒山变花海，催生“美丽经济”

张典标
2023年09月07日08:54 | 来源：新华社
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眼下，走进江西省丰城市“中国爱情花卉小镇”，随处可见花枝摇曳，花鸟园、爱情海、活力森林、爱心玫瑰园、南方植物观赏园、鲜花城堡酒店、水幕电影等景点吸引来了各地游客。不少情侣也来打卡。有游客说，在这里看到了“花和爱情最美的样子”。

而谁能想到，5年前，小镇所在的丰城梅林镇谭城村，还是一片荒山。而当地村民也多以小作坊、小养殖场维持生计，养殖废物和污水直排河塘沟渠，周边村庄人居环境越来越差。

为此，丰城市大力开展环境综合整治，积极引导周边企业搬迁重组，并经过多方考察，2018年当地引入一家农业科技企业，开启爱情花卉小镇建设。

通过土地流转和土壤改良，建设花卉苗木种植基地，打造花语世界生态综合体、中欧花卉苗木产业园、爱情产业园、亲子研学产业园等主题板块，建设丰城市旅游集散中心、美丽乡村、最美高速出入口景观群等配套板块，总面积约4.66平方公里的爱情花卉小镇终于面世。

这片曾经荒芜贫瘠的土地如今鲜花遍地，现代化的苗圃郁郁葱葱、鸟语花香，各地游客慕名而来，穿梭如织。目前，小镇每年接待游客100万人次，年产值2亿多元。

“美丽经济”带富了乡亲。企业每年支付村民土地租金300万元左右，壮大了当地村集体经济；2个基地和2个车间结对帮扶了130名脱贫户；小镇还吸纳了当地800余名农民就业，人年均增收约4万元。

“靠在村里养花育苗就有稳定、可观的收入，大家也更愿意留在家门口就业。”谭城村村民王春荣说。

“下一步，我们将继续探索‘旅游业+农业’，实现风土、风物、风俗、风景等优势资源的有效整合，探索生态、景观、产业、游憩等功能叠加升级的可持续发展模式，做大做强生态产业，创新乡村振兴模式。”丰城市乡村振兴局局长邬海明说。

(责编：王震、陈键)
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