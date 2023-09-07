胡璐 余里

四年多前，四川卧龙国家级自然保护区管理局对外发布首张白色大熊猫照片，此后，多次拍摄到白色大熊猫活动影像，吸引了全社会的关注。

针对这只全球唯一白色大熊猫，卧龙成立了专门课题组，进行了长达四年的跟踪监测。性别是雄还是雌？它的生活环境与其他大熊猫有何不一样？近日，科研人员揭秘了最新研究成果。

卧龙国家级自然保护区管理局高级工程师谭迎春告诉记者，通过实时传输的红外相机影像资料，其实很早就发现这只白色大熊猫的尾部有疑似雄性大熊猫的生殖器特征。“但对于可能存在基因变异的大熊猫，在野外抓拍到的不够清晰的影像学证据，不足以完全支持对其性别的推断。要想获取更多更明确的生物学信息，只有通过基因检测，就是采集到白色大熊猫的粪便或者其他生物学样本。”他说。

然而，这并不是一件容易的事情。白色大熊猫通常在海拔高度2000米至3200米的高山峡谷地带活动，工作人员需要经过10个小时以上的跋山涉水才能到达这一区域。目前，已监测到白色大熊猫的活动区域面积超过5平方公里，这一区域不仅有多种大型兽类出没，还跟其他多只野生大熊猫的活动区域重叠，想要精准采集到白色大熊猫粪便样本的难度和风险极大。

“我们就采用实时传输的红外相机技术和手段，对白色大熊猫活动频繁的区域进行重点监测。在实时传输的红外相机发现它后，立即组织人上山，根据影像指示的方向，去采集它的新鲜粪便，再迅速送去相关检测机构利用基因测序技术进行分析，最终DNA结论确认其性别为雄性。”谭迎春表示。

在实时传输的红外相机影像里，呈现了这只白色大熊猫的不少生活轨迹。卧龙国家级自然保护区管理局高级工程师刘明冲说，这只白色大熊猫经常会在卧龙保护区高山密林中活动。调查显示，这个区域气候温和湿润，植被良好，竹林茂密。在这里一个狭长中空的树洞附近，还拍到了白色大熊猫与一对大熊猫母子同框的照片。

“一般带崽的母熊猫遇到成年大熊猫靠近，会表现出很强的攻击性。那只母熊猫能与白色大熊猫长期和睦相处，我们判断极有可能它是白色大熊猫的妈妈，这也与白色大熊猫是雄性性别的结论相契合。”刘明冲表示，与大部分独居动物为了防止近亲繁殖，大都是偏雄扩散不同，大熊猫是“离家”的雌性远离母亲，而“离家”的雄性与母亲家域通常会有部分重叠。

参与调查研究的北京大学生命科学学院研究员李晟说，红外相机还记录到了这只白色大熊猫和其他大熊猫个体之间的一些互动和交流，这显示虽然白色大熊猫长相比较特别，但它已与这个区域里其他大熊猫个体建立起了良好互动，生活得很好。从侧面也说明，卧龙的大熊猫栖息地质量很高，不仅有充足的食物资源，也为野生大熊猫提供了较为适宜的栖息环境。

此外，监测显示，该区域除了白色大熊猫和普通色型大熊猫以外，还有多种大中型食肉动物分布，包括亚洲黑熊、狼等。赤狐、豹猫、小熊猫、毛冠鹿、中华斑羚等，也都共同生活在这片栖息地里。

“对于像大熊猫这种大型熊类，除了集群捕食的豺偶尔可能会威胁到它们以外，其他动物很难对大熊猫造成伤害。”李晟表示。

据介绍，白色大熊猫监测研究还在持续深入开展，其更多的生物学信息也将在进一步分析和科学论证后陆续公布。

新华社成都9月6日电

(责编：王震、陈键)

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