新华社北京9月6日电俗话说：“物以类聚，人以群分。”最近美国一项新研究似乎肯定了这一说法。这项研究分析了数百万对夫妻或异性伴侣的相关数据后发现，人们更倾向于选择与自己相似而非不同的人。研究结果揭示了可能塑造人类关系的无形力量，对遗传学领域研究具有启示意义。

美国科罗拉多大学博尔德分校等机构的研究人员分析了199份相关调查结果和英国生物医学数据库的部分数据，涉及数百万对夫妻或异性伴侣的130多个特征，这些数据的时间跨度超过一个世纪。研究发现，在调查分析的包括政治倾向到药物使用习惯等特征中，夫妻或伴侣双方在82%到89%的特征中显示出相似性。只有在3%的特征上，更多人选择了与他们特征类型不同的人。该研究没有涉及同性伴侣。

发表在英国《自然·人类行为》期刊上的这项研究结果显示，夫妻或伴侣双方在政治、宗教态度、受教育程度和部分智商指标等特征上显示了尤其高的相关性。与药物使用有关的特征也显示出很高的相关性，如重度吸烟者、酗酒者和禁酒者倾向于与有类似特征的人结合。身高体重、医疗状况和性格特征的相关性虽然要明显低一些，但仍保持正相关。

“遗传学中的许多模型都假设人类择偶是随机的。这项研究表明，这种假设可能是错误的，”论文第一作者、美国科罗拉多大学博尔德分校心理学和神经科学系博士研究生塔尼娅·霍维茨说，“这些发现表明，即使有时候我们认为是我们自己选择了一段感情，但也许这背后也有我们没有意识到的某些机制在起作用。”

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经