张佳星 刘 莉 李丽云 孙明源

【高质量发展调研行】

◎本报记者 张佳星 刘 莉 李丽云 孙明源

苍原莽莽，黑土悠悠，千万年累积的资源禀赋让黑龙江省深沉而磅礴。

机器隆隆、稻浪滚滚。担当新中国建设与发展重任的历程让“共和国长子”内敛且务实。

进入新兴产业异军突起、新经济增长极一路高歌的发展新时代，黑龙江省如何迎接挑战、转型振兴？如何以创新驱动实现高质量发展？又如何在经济新蓝海中再起航？

8月29日—9月4日，科技日报记者跟随“高质量发展调研行”黑龙江主题采访活动走进哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、绥化、牡丹江、鸡西、七台河、双鸭山、佳木斯9个城市，走进创新故事发生地，全方位感受黑龙江省高质量发展强劲动力。

转型创新，“老企业”同频共振相映生辉

站在重达360吨的下砧座毛坯前，人力显得十分微弱。中国一重集团有限公司（以下简称中国一重）的创新者们却以“力拔千钧”的韧劲与魄力持续推动技术创新、产业转型。

“这件海洋液压打桩锤下砧座，是我厂打造的国内最大下砧座。”中国一重铸锻钢事业部副总经理刘凯泉介绍，它将替代进口下砧座用于海上风电建设。

在15000吨重的水压机前，中国一重铸锻钢水压机锻造厂副厂长刘伯鸣说：“这个大家伙能把几百吨钢锭变成轴、辊、筒、环。操控它，让我成为超大锻件国产化、产业化的亲历者。”

今年7月13日，中国一重承制的“玲龙一号”反应堆核心模块竣工验收，该类装备实现国产化“零”的突破。

从重型加工到向国家重器的核心部件进军，中国一重以科技创新助力产业转型走出“由大转强”的高质量发展之路。

在黑龙江省，一大批“老字号”企业面向国家重大需求主动攻关、接连破题。过去5年，哈尔滨电气集团有限公司持续保持高水平科技研发投入，多次打破国外技术垄断。白鹤滩水电站是全球在建规模最大、技术难度最高的水电工程之一。这个项目中，哈尔滨电气集团首创15长+15短的长短叶片转轮，使水轮机最优效率达96.7%，并成功攻克百万千瓦水电机组多项世界性技术壁垒，实现我国高端装备制造重大突破。

“我们利用世界最差煤种发智慧的电，实现更高效利用。”国家能源集团宝清煤电化公司党委书记刘先彪说，通过技术创新、设备改造，企业凭借国内首套高水分、低热值褐煤机组，利用热值仅为2000千卡/公斤的褐煤（标准煤热值为7000千卡/公斤），实现近40亿千瓦时的年发电量。

要“煤头电尾”也要“煤头化尾”。刘先彪说，最差煤种在化学利用上成了“宝”。通过实施煤化工项目，燃煤废料和低质煤转变成了高品质有机农业原料。

“开展重点产业技术攻关是推动龙江高质量发展的重要手段。”黑龙江省科学技术厅副厅长刘爱丽介绍，科技部门通过强化企业主体地位、产学研合作等推动产业技术攻关，通过部署实施“揭榜挂帅”科技攻关项目为重点产业创新发展提供有效支撑。

科技赋能，新农业大农业交互成趣

直播经济让黑龙江省牡丹江市宁安市上官地村的大米火了。由于生长在火山岩石之上，独特的气候、温度融进米香，响水火山岩石板大米获得市场认可，卖出了每公斤30元到100多元不等的价格。

在将大米种产销作为发展核心的同时，宁安市以创意弘扬稻作文化、发展乡村旅游。在上官地村响水国际稻米公园，有很多新奇景象：七彩稻田里长着黑色稻米，寒地小龙虾和水稻一起生活，透明的拱形直播间就在稻田里供村民随时直播带货……乡村振兴之路越走越宽。

相较于响水大米的小巧玲珑，万亩农田和百万吨储粮区透露出掩盖不住的磅礴大气。

位于佳木斯市富锦市的象屿金谷农产有限责任公司里，谷仓林立。这里具有500万吨的储粮能力，按照每人每天1斤的粮食用量计算，满仓时粮食储量可供全国14亿人口吃7天。在收粮季节，丰收的粮食会由几十辆推土机、铲车送上传送带，十分壮观，标准化储粮的各个环节几乎全部实现机械化、自动化。

在北大荒农垦集团有限公司建三江分公司（以下简称建三江），让人惊叹的不仅有一望无际、广袤无垠、连接天际的1209万亩良田，还有先进发达的农业科技。这里的农业科技贡献率达77.07%，科技成果转化率达98%以上，居全国第一。温汤浸种、叠盘暗室育秧、密苗机插等其他农田或许还没听说的技术，在建三江已被率先大面积推广应用。

“在保障粮食总产量的基础上，我们还要进行深入研究，培育产量更高、品质更好、更适合当地种植的品种。”黑龙江省七星农场党委副书记安宏艳介绍，结合生产的科技课题涵盖了寒地水稻的生产技术要领、黑土地保护、土壤测土配方等各方面内容。

有着深厚历史的“老企业”丝毫不减创新求变热情，小而精、大而广的农业共享一片黑土，高质量发展的时代召唤下，转型创新、科技赋能成为黑龙江省再起航的最强引擎。

(责编：王震、陈键)

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