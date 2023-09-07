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交通银行：以主题信用卡为媒介 助力不同消费群体畅享美好生活

2023年09月07日09:06 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交通银行小甜豆主题信用卡为生活加点甜

　　在2023年服贸会综合展区，交通银行信用卡打造了泡泡玛特小甜豆主题卡线下快闪活动，现场观众可在“熊猫”体验区拍照留念，一站式沉浸体验小甜豆IP由内而外的可爱治愈。

　　近年来，交通银行信用卡紧跟热点潮流，不断加强产品创新，先后联动潮玩、国潮、电竞等领域的头部品牌，相继发布了鬼灭之刃、洛天依、国韵等主题信用卡，通过细分领域的场景打造和优惠活动，为不同圈层的年轻人带来更有趣、更实惠的消费体验。2022年末全新上市的泡泡玛特小甜豆主题卡，是交通银行信用卡推进品牌年轻化的又一举措。对交通银行信用卡而言，“年轻化”不仅是与泡泡玛特等年轻属性品牌的跨界合作，更是和年轻消费者产生精神共鸣，建立牢固的情感纽带，陪伴他们一路成长。

　　本次小甜豆主题卡的卡面设计灵感来自“动物过家家”系列，分别为过家家版、隐藏版、捉迷藏版等六款主题卡面，卡面采用了3D打印、磨砂油墨、温变油墨等工艺，兼顾视觉体验和触感效果。尤其是捉迷藏版卡面，经温变后，躲藏在树洞里的“刺猬宝宝”小甜豆将闪亮登场，萌趣十足。

　　泡泡玛特小甜豆主题卡结合潮玩、购物、美食等生活场景，为年轻客户定制了5大专属甜蜜权益，是一张能够为生活带来“治愈甜”的信用卡。新客户办卡消费达标后，可享小甜豆动物过家家盲盒、小甜豆定制周边、90元刷卡金、150元“买单吧”APP大礼包，好礼四选一；新老客户达标后，可享5积分抢兑定制周边和小甜豆整套盲盒系列；另外每周五在泡泡玛特门店、机器人商店及泡泡玛特小程序消费，可享受专属95折买潮玩优惠，最高每周5元。同时，持有该卡的客户，还可享受首年免年费、消费6笔免次年年费，及分行VIP贵宾通道、3次境外机场贵宾服务、闺蜜日三倍积分或分期五折优惠，让我们随时随地可以捕捉生活中的“甜”味信号。

　　以泡泡玛特小甜豆主题卡为媒介，交通银行与年轻消费者在情感上建立连接，进一步传递“交给生活一点甜”的卡产品价值理念。未来，交通银行信用卡将不断优化功能与服务，完善从线下到线上的消费金融生态圈，助力不同消费群体畅享美好生活。

(责编：董童、李源)
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