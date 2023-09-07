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长四系列火箭首飞35周年 长四丙火箭携遥感三十三号03星发射成功

2023年09月07日13:50 | 来源：新华社
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　　9月7日凌晨，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射正值长征四号系列火箭首飞35周年，星箭均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。

9月7日2时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

9月7日2时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　长征四号丙运载火箭是常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛。针对不同类型卫星，长征四号系列火箭可采取灵活的发射方案，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭一星或多星发射，其太阳同步圆轨道运载能力可达3吨（轨道高度700公里）。

　　1988年9月7日，长征四号甲运载火箭首飞，成功发射风云一号卫星，标志着我国已拥有太阳同步轨道卫星发射能力，正式开启了长征四号系列火箭的太空征程。

　　35年间，长征四号系列火箭的发射流程越来越快。本次完成发射场所有测发工作只用了15天，创造了长征四号系列火箭最快的纪录。从40多天、30多天到17天，再到此次创纪录的15天，长征四号系列火箭一直不断刷新着测发流程速度。

　　长征四号丙运载火箭控制系统副主任设计师洪亮介绍，如今，火箭的控制系统不再需要根据每一发状态做综合试验，大幅缩减了综合试验的时长。

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　数字化管理措施和自动化工具的融入，帮助长征四号系列火箭不断提升工作效率和质量管理。“随着全流程自控设计平台软件的引入，原本需要4人用2周完成的姿态控制系统参数设计工作，如今只需1人用大概1周就可以完成。”洪亮说。

　　长征四号丙运载火箭总体副主任设计师张佰正介绍，不同于以往人工判读试验数据、填写表格，如今试验队采用了型号试验数字化管理系统，可实现判读报告一键生成、数据实时传输。在提高时效性的同时，数据也有据可循，既节约了人力成本，又实现了测试流程优化。

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　“在没有这个系统之前，我们需要一周时间来完成这项工作，现在只需要花半天时间在系统里做一些增减工作就可以完成。”张佰正说。

　　本次发射的遥感三十三号03星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。

　　卫星研制团队综合考虑产品齐套、研制队伍、测试设备等因素，绘制管理好一张计划流程大图，用于指导主辅线工作计划编制与执行。统筹安排卫星产品验收工作，并确保卫星平台、载荷产品分阶段齐套后一次装星连续测试，节省测试设备和人员占用时间。（记者宋晨）

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

9月7日02时14分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

(责编：赵光霞、杨光宇)
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