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原标题：驻吉布提大使胡斌：中吉共建“一带一路”进入高质量发展新阶段

驻吉布提大使胡斌接受人民网专访。人民网记者 刘宁摄

2023年是“一带一路”倡议提出10周年。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进吉布提首都，专访了驻吉布提大使胡斌。

人民网：“一带一路”合作为吉布提带来了哪些变化，是您能亲身感受到的？经过十年的淬炼，“一带一路”为中吉合作开创了哪些新局面？

胡斌大使：“一带一路”合作为吉布提发展所带来的变化是巨大的。吉布提地处非洲大陆东北角，扼红海入印度洋要冲，被称为“枢纽交汇之地”。吉政府制订国家发展规划“2035愿景”，旨在发挥自身独特地理优势，致力于成为地区海运、物流、贸易中心。共建“一带一路”倡议和吉发展计划高度契合。10年来，双方合作推进诸多具有品牌效应的基础设施建设，特别是连接吉布提和埃塞的经济大动脉——亚吉铁路，东非地区最现代化的港口之一——多哈雷多功能港口，东非地区最大的自贸区——吉布提国际自贸区，这些都为吉布提不断向实现“2035年”愿景目标迈进而提供了巨大动力。中吉共建“一带一路”的10年正是吉经济高速发展的10年，国民生产总值连续多年保持7%增长。去年11月，非洲发展银行、非盟和联合国工业发展组织联合发表的报告，将吉布提列为非洲大陆过去10年工业化进步最快的国家。

当前，中吉共建“一带一路”已进入高质量发展新阶段，双方要继续坚持“一带一路”与吉国家发展目标紧密对接，同时在更高水平和更高质量推进“五通”：

一是政策沟通再上新高度。中方新近提出的系列重要倡议，包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、非洲之角和平发展构想等，以及中国式现代化道路的重要理念，均得到吉布提赞同和支持，这为新时期巩固发展双方战略伙伴关系提供了更加坚实的基础。

二是设施联通更加有效益。双方将继续共同运营好包括亚吉铁路、多哈雷多功能港口、吉布提国际自贸区等旗舰项目，巩固吉国民经济支柱产业。

三是贸易畅通打开新局面。中方自去年9月对吉98%税目产品实施零关税待遇，目前双方正洽谈建立便利吉水产品输华机制。这些必将促进吉经济多元化，促进可持续性发展。

四是资金融通增加新活力。中国是吉布提主要的投资伙伴，为吉布提的发展提供了大量不可或缺的投资。下一步，双方投资合作主体将更加多元化，合作模式也将进一步优化。中方鼓励更多优质企业到吉合作，尤其是在旅游业、能源产业、数字科技等吉方着力发展的新领域。

五是民心相通拓宽新领域。近两个月，湖南省永州市、浙江省宁波市都在和吉布提商谈建立友好城市关系。孔子学院、援吉医疗队、中资企业以及香港卫生公益组织“共享基金会”等将继续以实际行动造福吉民众。两国友好的民意基础更加宽广和巩固。

我相信，中吉“一带一路”合作必将继续取得新成果。

人民网：中国企业实施的项目为当地人民还带来了哪些福祉？

胡斌大使：促进民生一直是中吉合作的重点方向，主要体现在以下方面：

一是经济合作惠及民生。比如，亚吉铁路作为促进地区经济一体化的大动脉，带动了沿线地区发展，为当地创造了大量就业就会。目前，亚吉铁路吉布提段雇佣当地员工超过500人。

二是民生项目是合作重点。在中国向吉布提已经提供的9个成套项目中，有7个直接服务民生，包括人民宫、体育场、学校、医院、内陆地区打井项目、图书馆、道路安全系统等。此外，中国在塔朱拉地区援建的医院项目正在稳步推进，预计明年底前建成，这将成为吉布提北方地区规模最大的综合性医院，为当地民众提供优质医疗服务。500套社会保障房项目也在加紧施工，预计明年上半年竣工，改善当地居住条件。

三是中国企业积极落实社会责任。比如，吉布提中国商会以及相关企业成员每年斋月都向贫困家庭捐赠物资和食品；在新冠疫情期间，向当地捐赠急需的抗疫物资；向吉孤儿院捐赠车辆、文具、体育用品，向偏远地区民众送水送粮等等。中国企业还积极创新公益活动方式，今年6月，招商局集团慈善基金会和联合国开发署驻吉代表处签署合作协议，共同为当地残疾人提供帮助。

香港特区也成为共建“一带一路”的补充力量。今年2月，以“一带一路”倡议中“共商、共建、共享”中的共享精神为宗旨的香港卫生公益组织“共享基金会”，在吉发起“消除白内障致盲项目”，计划在未来5年内在当地免费实施约7000例白内障手术。

以上都充分体现了中方无论是企业还是非政府组织等的责任担当，代表了中国人民对吉布提人民的深厚情谊，很好地诠释了共筑中非命运共同体的理念。

人民网：近年来，中国与吉布提在青年、民间、文化交流与合作取得了哪些积极成效？对未来的规划您有何建议？

胡斌大使：青年占吉布提人口七成以上，是吉布提可持续发展的宝贵财富。教育和技能培训是充分发挥青年潜力的关键，因此也是中吉合作的一个重点。我们长期为吉布提青年提供赴华留学机会并提供必要资助，开展了各种形式的职业教育和培训项目，有效地提升他们的就业能力和就业水平。

去年，第一所孔子学院在吉建立，为600多名学生开授课程，广受欢迎，为吉布提广大民众特别是青年朋友提供了学习中国语言和文化、了解中国当代发展和传承中吉友谊的有益平台。

友好城市交流成为合作新亮点。今年4月，湖南省永州市政府代表团访吉，双方市长签署了合作备忘录。两周前，吉布提市长率团赴华访问浙江宁波市，也签署了合作备忘录。

下一步，我们要按照两国元首共识，进一步落实“真实亲诚”理念，与吉方一道，扩大政府、立法机构、政党、军队、地方和社会友好团体等各方面的沟通合作，不断丰富深化双边关系的内涵，巩固中吉友好的基础。

人民网：在您的任期内，中吉合作中的哪些领域有哪些故事令您印象深刻?

胡斌大使：我两年前到任，有较长时间是新冠病毒疫情较为严重的时期，两国守望相助、合作抗疫的故事令人称赞。例如，在2020年春季中国疫情最艰难的阶段，吉布提虽然是世界最不发达国家之一，但仍克服自身困难向中国政府捐款100万美元，可谓情义深重。在吉布提也暴发疫情后，中方率先驰援，累计向吉捐赠140万剂新冠疫苗。中国是首个通过双边援助向吉提供疫苗的国家，吉是首个获得中国疫苗的东非国家。中国疫苗获得吉方各界盛赞。在我到任拜会吉总理卡米勒（Abdoulkader Kamil Mohamed）时，他自豪地说道：“我和很多同事都打了中国疫苗。”

今年是中国派遣援外医疗队60周年。自1981年来，中国政府连续向吉布提共派遣22批医疗队，累计约400名队员在当地医院救死扶伤，同吉民众结下深厚的友谊，留下许多感人的故事。在援吉医疗队员平时工作的贝尔蒂医院里，有一间诊室门旁挂着一块纪念牌，上面用法文写着：“纪念可敬的张慧庭医生，他曾经在耳鼻喉-颌面外科工作，我们永远记得他。”张医生曾在2005年和2017年两次参加援吉医疗队，不幸在第二次援吉期间被诊断患上胃癌，随后回国治疗，2021年8月不幸离世。得知他去世的消息后，贝尔蒂医院的吉方同事十分悲痛惋惜，立牌纪念。

胡斌大使（左四）、使馆工作人员与人民网监事会主席唐维红（右四）一行合影。

(责编：王连香、高雷)

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