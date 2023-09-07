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一带一路 大道同行

巴基斯坦专家眼中的中巴经济走廊

石晶、周晶、龙飞
2023年09月07日14:28 | 来源：人民网-强国论坛
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原标题：巴基斯坦专家眼中的中巴经济走廊

视频制作：龙飞

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，同时也是该倡议下标志性项目中巴经济走廊启动的第十个年头。十年来，中巴经济走廊建设为巴基斯坦各地的基础设施发展、能源生产、社会经济发展带来了怎样的变化？未来中巴合作将迎哪些新机遇？近日，三位巴基斯坦专家接受了“一带一路 大道同行”人民网大型跨国融媒体报道团的采访。

人民网：您是如何与中国结缘的？

哈桑·达乌德：我和我的家人在中国待了四年，我喜欢好客、友好的中国人，也喜欢中国食物。

对我来说，中国非常重要，中巴经济走廊非常重要。中巴经济走廊建设开始时，我在巴基斯坦驻华大使馆工作。当时，我是中巴经济走廊的第一个项目主管，负责协调和联络工作，与中国和巴基斯坦的政府和机构打交道。对我来说，参与中巴经济走廊建设是我一生中最了不起的成就。

泽米尔·阿万：我的本科、硕士都是从上海大学毕业的。我在中国待了十三年，七年当学生，六年当外交官，我曾在巴基斯坦驻华大使馆做科技参赞。

我觉得我是一个非常幸福的人，我父亲在中国待过，我也在中国待过，我的孩子们也在中国，我们和中国有感情，有缘分，我们非常幸福。

沙基尔·拉迈：我喜欢中国，每个城市都有自己的特点。我很欣赏中国人的职业道德和敬业精神，人们对自己的工作全身心投入并且非常认真。

人民网：中巴经济走廊给巴当地带来哪些变化？

哈桑·达乌德：今天我们有6000兆瓦的电力，是因为中巴经济走廊。我们有585公里的路网，是因为中巴经济走廊。我们有800公里的输电线路，是因为中巴经济走廊。我们有从中国边境到伊斯兰堡的光纤，是因为中巴经济走廊。我们还有瓜达尔港，机场，学校，培训中心和医院，这些都值得庆祝。

泽米尔·阿万：原来巴基斯坦缺电，每天都停电好几个小时，不仅影响人们的生活，而且对巴基斯坦的国民经济影响非常非常大，工业化受到了很大阻碍。由于中巴经济走廊，我们盖了很多发电厂，现在基本满足了当地的用电需求。

此外，还修了很多新的高速公路，贸易和运输货物更方便了，运输时间短了，运输成本降低了，人们之间来往也更密切。这些对老百姓的生活有很大改进，对国民经济也有大帮助。

沙基尔·拉迈：中巴经济走廊将外国投资者的信任注入到了巴基斯坦市场。在这之前，外国对投资巴基斯坦很犹豫，但由于中巴经济走廊等原因，他们现在想在巴基斯坦投资。这种信任对巴基斯坦真的非常重要，我认为这是中巴经济走廊最大的贡献。

人民网：未来中巴合作将迎哪些新机遇？

泽米尔·阿万：过去十年，我们主要的重点是基础设施。现在我们进入了新的阶段，工业化、农业化和贸易方面合作，经济效益很快可以看得出来，我们希望合作更顺利。

沙基尔·拉迈：像人工智能、信息通信技术和农业，我认为这是对巴基斯坦非常重要的领域。巴基斯坦真的希望加强与中国的合作。目前，中巴合作主要集中在硬件方面，比如能源项目、基础设施建设，这些都是好事。我认为还应该推进软性方面的合作，比如更多的文化交流。（石晶、周晶、龙飞）

(责编：王连香、高雷)
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