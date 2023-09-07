方经纶 符皓

原标题：中老铁路开通一年多，“跑”出多少变化？

北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里。2021年12月3日，作为“一带一路”标志性工程的中老铁路顺利开通运营。

“复兴号”动车组列车驶过友谊隧道。徐章位摄

一年多来，中国国内25个省（区、市）相继开行了中老铁路跨境货物列车，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸等“一带一路”沿线国家和地区，中老铁路国际客运列车也于今年4月开通……截至2023年8月16日，中老铁路全线累计发送旅客超2000万人次，运输货物2300多万吨。

宏观数据外，我们还能从哪些角度观察这条铁路带来的变化？它为何是中老两国人民的“发展路、幸福路、友谊路”？

因为这条路，边陲小镇发展按下“加速度”

云南省最南端的边陲小镇磨憨，毗邻老挝。1993年，中国老挝两国磨憨—磨丁国际口岸正式开通，磨憨口岸成为中国通往老挝唯一的国家级陆路口岸。

彼时的磨憨，更多将定位放在“口岸”上，来往车流熙熙攘攘，本地发展却未获太多关注。如今，磨憨成为中老铁路的“国门第一站”之后，发展彻底跑出了“加速度”。

要说磨憨这一年多来收获的新机遇，其与昆明的融合发展首当其冲。2022年5月，昆明正式托管磨憨，共同建设国际口岸城市，自此昆明成为全国唯一拥有“边境线和边境口岸”的省会城市。

实际上，昆明与磨憨相隔六百余公里，以前两地来往只能通过公路，一刻不停至少需要8个小时。自从有了中老铁路，货运客运更加便捷，在路上花费的时间少一半，让融合发展大有可为。

磨憨口岸俯瞰，右前方高层白色建筑群为老挝境内。人民网记者 符皓摄

具体而言，这样的“托管”为昆明和磨憨带来了什么？

“托管磨憨，使昆明的区位优势、资源优势、市场优势、通道优势、开放优势和门户地位更加凸显。同时，昆明资源持续向磨憨集中，‘四区’叠加政策不断向磨憨倾斜。”昆明市副市长戴惠明介绍，托管磨憨后，实现了自贸试验区昆明片区、昆明经济技术开发区、昆明综合保税区、中老磨憨—磨丁经济合作区“四区联动”发展。

借助“四区联动”之力，磨憨口岸建设热火朝天。

人才服务中心、磨憨口岸新边民互市场通过验收投入运营。围网区一线国门联运中心和二线国门综合服务中心主体建设完工，磨憨主干道东盟大道改扩建等重点项目加速推进，119个项目加速落地，每个月都有新项目开工。

“磨憨速度”，不止体现于此。

炎炎夏日，一辆铁路货运列车从中老边境上的友谊隧道驶来，缓缓停靠在磨憨站。车上装载的进口榴莲，随即被转运至口岸的综合性指定监管场地水果查验区内。

新鲜水果对于运输时间的要求高，必须保证通关的时效。核查货证、包装物检验检疫、抽样检查、剖果检查、综合评定……这里的海关关员训练有素，查验有条不紊。

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关关员正在查验进口榴莲。勐腊海关供图

“我们实行‘7*24小时’预约监管查验制度，入境水果货物‘即到即报（报关）、即查即放’，确保入境水果通关零延迟。”正在对进口榴莲进行查验的昆明海关下属勐腊海关关员刘奇介绍道。

与此同时，数百公里外的昆明市王家营西站，一批准备出口至老挝的百货和农机配件，被运至站内的昆明铁路国际货运班列海关监管场所。完成查验程序后，货物便被装上中老铁路“澜湄快线”专列运输出境，不用再到磨憨申报和办理转关手续。

“通过‘铁路快通’等业务模式改革，实现涉检货物报关报检、属地查检、通关查验在货物启运地一站式办理。”昆明海关下属滇中海关副关长潘熙介绍，自2022年7月1日昆明铁路国际货运班列海关监管场所运营以来，昆明发运至老挝万象的货运列车，从初期的56小时左右压缩至24小时内。

城市快速建设、海关流程不断精进，这座昔日的边陲小镇，正乘着中老铁路之东风，向着国际口岸城市的建设目标飞驰。

不同身份感受这条路，收获各种幸福

7月26日8时08分，D887次复兴号动车组列车从云南昆明南站开出，驶向老挝万象。

坐在回家的列车上，望着窗外飞速划过的风景，老挝留学生王俊博忍不住感慨：“动车非常快，现在回家更方便了。”

今年4月13日，中老铁路国际客运列车开通，昆明至万象实现朝发夕至，一日千里。并且从7月26日起，中老铁路国际客运列车调整运行图，列车运行时间从原来的10小时30分压缩至9小时26分。

对向行驶的国际客运列车“复兴号”和“澜沧号”在磨憨站交汇。杨紫轩摄

王俊博在老挝农业部门工作，目前在昆明理工大学读博士。他回忆起2019年，初到中国留学时还得辗转多次，乘大巴进入中国。如今，他能乘坐舒适便捷的动车回家，早餐是昆明的过桥米线，晚饭就能吃上万象的老挝米粉。

今昔对比，翻天覆地的变化让王俊博对老挝的开放发展充满期待：“有了中老铁路，就能帮助老挝连到很多有海的国家……”

相比王俊博感受到的“小确幸”，在中老铁路老挝段工作的老挝籍员工佟郎则因这条“幸福路”有了更大收获。

今年25岁的佟郎，生于老挝琅勃拉邦省普昆县的一个农民家庭，家里兄妹多、负担重。中老铁路开通后，他通过考试进入老中铁路有限公司，从事铁路轨道检修工作。

佟郎（左）正在检修铁路。受访者供图

中老铁路带来的幸福感是实打实的。进入中老铁路工作，佟郎成为家人的骄傲。发工资后，佟郎给家里买了两头小牛，还给父亲买了一部智能手机。

“以前不通火车时，从孟赛到我家，前后需要两天时间。现在从孟赛坐火车到普昆站，只要两个多小时。”佟郎介绍，中老铁路开通以来，铁路沿线的物流货场越来越多，有很多老挝民众都在货场务工。老挝产的水果、粮食和矿产等，也得以销往国外，改善了很多老挝民众的生活。

一条铁路，惠通两地。

在磨憨镇曼庄村大龙哈小组，当列车从村后的山林中呼啸而过，正在田地里忙碌的岩温叫停下了手中的活计，驻足目送列车远去。

岩温叫所住的村子距离磨憨口岸仅20多公里，是一个传统的傣族村寨。一年多前，中老铁路开通后，和村里很多人一样，岩温叫也特意跑到铁路边看火车。那时的岩温叫没想到，因为中老铁路，寨子很快会迎来“脱胎换骨”般的变化。

就在昆明托管磨憨不久，昆明主城5区和下辖的安宁市，结对帮扶磨憨6个行政村，按照基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强等建设标准，建设现代化边境幸福村。

村中道路、沟渠硬化，庭院灯安装，墙面美化，屋顶瓦片翻新……两个月不到，大龙哈小组焕然一新。

磨憨镇曼庄村大龙哈小组现代化边境幸福村新貌。人民网记者 符皓摄

“寨子马上要建民宿，村边还要建设泼水广场……”昆明托管磨憨，还在不断给大龙哈小组带来惊喜。岩温叫期待：“希望火车带来更多的游客，带动村里的橡胶、火龙果等销售，让我们的生活变得更富裕。”

大龙哈小组是磨憨现代化边境幸福村建设的一个缩影。

数据显示，2022年，昆明推动建设完成磨憨民生短板项目8类52个，磨憨6个行政村所辖自然村已实现100%通硬化路、5G网络全覆盖。2023年以来，磨憨2万余名城乡居民按照昆明市医保政策享受到了昆明市医疗保障待遇；今年内，昆明还将推进磨憨镇第二批补短板项目共计50个，总投资1098.4606万元。

这条铁路上，他们亦师亦友

中老铁路开通当日，中方火车司机邬俊鸿带着他的老挝学生刘银能，驾驶动车见证了历史。中老铁路国际客运列车开通时，他俩又再次搭班，从万象向昆明开出了老挝首列跨境客运列车。

“在邬老师和其他中国老师的悉心教导下，我顺利考取了副司机资格，待考上司机资格，我就能亲自操作开火车了。”中老铁路结束了老挝没有铁路的历史。作为老挝第一代火车司机的培养对象，刘银能学习很卖力。

刘银能（右一）与中国师父邬俊鸿在动车组前合影。受访者供图

这条“友谊路”，见证了不少像邬俊鸿和刘银能两人之间亦师亦友般的感情。

授人以鱼不如授人以渔。为帮助老挝培养储备铁路后备人才，2019年4月，国家国际发展合作署批准“援老挝铁道职业技术学院”项目立项。项目定向委托云南省组织实施，由昆明铁道职业技术学院帮助老挝培养铁路技术人才。

2022年3月，40名老挝学员经老挝教育体育部考核选拔，来到昆明铁道职业技术学院学习。

“通过2年来华学习培训+5年到老挝跟踪指导，协助老挝建立高等铁道职业技术教育教学管理师资队伍及铁路职业教育体系、课程体系、教材体系、理论与实践教学管理体系。”昆明铁道职业技术学院教务处处长段渝波表示，这批毕业生将成为老挝铁道职业技术学院的首批铁路教师。

据了解，今年9月，老挝铁道职业技术学院将开始招生。

7月底，40名老挝学员结束了在昆明铁道职业技术学院的学习。在结业典礼上，出席活动的老挝驻昆领事馆总领事玛尼拉·宋班迪表示，老中铁路项目是老挝国家大型、重要合作项目，是“老中友谊新时代的里程碑”。

7月31日，昆明铁道职业技术学院举行援老挝铁道职业技术学院项目教育能力建设教师培养班结业典礼。昆明铁道职业技术学院供图

一年多的学习，老挝学员吴浩力对中国的文化、美景和美食等留下了深刻印象。

“朋友一生一起走，那些日子不再有，一句话、一辈子、一生情、一杯酒……”临别依依，他用一首自己喜欢的中文歌曲《朋友》，表达了对中老友谊的祝福。

昔时茶马古道驼铃声声，如今中老铁路列车川流不息。

中老铁路不只是中老两国人民的发展路、幸福路、友谊路，它还在为联结中国与世界各国的友谊而努力。

7月2日，载着一批汽车配件的列车从泰国罗勇出发，通过中老铁路国际货物列车运输，从磨憨口岸入境云南，一路向北，直抵四川成都转乘中欧班列，途经哈萨克斯坦、白俄罗斯、波兰等国家后到达匈牙利布达佩斯。这是首趟以“中老铁路+中欧班列”模式运输过境的货物列车，也是“澜湄蓉欧快线”（罗勇—万象—昆明—成都—布达佩斯）全新开通的标志，意味着中老班列与中欧班列实现了有机衔接。

故事还在继续，中老铁路的影响力还在不断扩大。这条“钢铁巨龙”，立志要为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体贡献更加坚实的力量。

(责编：王连香、高雷)

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