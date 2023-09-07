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中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请中上协副会长单位——天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）董事长焦广军接受访谈。天津港坚持“智慧”“绿色”的高质量发展底色，以人工智能、数字孪生、光伏发电等先进技术赋能港口应用场景，曾入选中上协《上市公司ESG优秀实践案例》。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。党的二十大报告指出，“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”，并提出了“推动共建‘一带一路’高质量发展”的要求。作为京津冀和“三北”地区的海上门户、“一带一路”的海陆交汇点，天津港同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来，为加快构建新发展格局发挥了积极作用。

满载货柜的万吨巨轮在岸边停留装卸，无人集装箱卡车在堆场中自由穿梭，巨型桥吊在自动化操控下精准作业.......这样的画面，每天都在天津港码头上演。

“绿色发展是实现经济、社会协调发展的前提，也是推动经济发展、实现人民群众生活品质不断提高、幸福感不断提升的重要保障。”近日，天津港（集团）有限公司总裁、天津港股份有限公司董事长焦广军做客由人民网与中国上市公司协会共同推出的“《封面人物》：上市公司高管访谈录”栏目时表示，近年来在新科技浪潮的推动下，智能化、绿色化已成为航运业发展的新趋势，这不仅是航运业积极践行新发展理念的生动诠释，更是经济高质量发展的内在要求。

天津港（集团）有限公司总裁、天津港股份有限公司董事长焦广军（左）做客“《封面人物》：上市公司高管访谈录”栏目。人民网 赵晋杰摄

逐“绿”前行 擦亮高质量发展底色

“经济强国必定是海洋强国、航运强国”“在沿海地区要想富也要先建港”“努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”......

党的二十大报告提出，加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。我国已进入新发展阶段，绿色成为永续发展的必要条件和人们对美好生活追求的重要体现。

“绿色发展是未来港口高质量发展的趋势。”在人民网演播厅，焦广军畅谈对新时代港口发展的“再认识”。

“港口是能耗大户，想要实现港口绿色发展，必须找准思路，通过打造零碳码头、零碳港区、零碳港口，深化建设低碳港区低碳港口，来实现绿色能源供给。”焦广军说，要以点带面，分区域分板块打造绿色港口建设示范企业。加快能源结构低碳化，大力发展港区风能、光伏发电和氢能等清洁能源利用，在全国创新推进建设集中式防波堤风电项目。

在运输结构方面，焦广军认为，传统能源运输对于环境的污染较高，应调整运输结构，通过加大水运、铁路和新能源运输，实现运输方式清洁化。高质量发展海铁联运，做强“公转铁、散改集”双示范。要推广应用港口低碳设备，新增或更换大型港口作业机械、集装箱水平运输设备，优先使用电能、氢能等清洁能源。

科技赋能 增添产业转型亮色

港口是交通运输的枢纽，随着互联网、大数据、区块链、人工智能等一系列数字技术的飞速发展，数字化转型成为港口未来发展的必然趋势。

焦广军认为，数字中国建设是推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑和改造提升传统产业的重要支点。

记者梳理，2017年1月，交通运输部发布《关于开展智慧港口示范工程的通知》，提出要选取一批港口开展智慧港口示范工程建设。2021年9月与2022年1月，交通运输部与国务院分别发布《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》与《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，对具体港口的智能化改造要求进行明确。

“我们已开启数字化转型旅程，发挥数字化技术与数据驱动作用，赋能提效、使能增效、拓能创效，在客户服务、生产作业、经营管理、流程与组织等方面构筑新优势，探索新业态、新模式，持续提高发展质量，探索中国式现代化港口样板，推动传统产业转型升级，成为港口经济发展的引领者。”焦广军说。

他表示，“智慧”是港口企业高质量发展的“亮色”，也是世界港口航运产业转型发展的方向。应坚持创新驱动自立自强，协同推进智慧港口建设，加强5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与港口深度融合，打造“以质为先、效率至上、创新引领”的智慧港口，为全球港口智慧化升级贡献“天津港方案”。

有业界人士表示，现阶段发展模式出现精细化程度不够、发展动力不足、关键技术受制于人等现实问题，成为我国智慧港口建设必须跨越的“成长的烦恼”。

“智慧港口通过应用先进的数字化技术和物联网技术，能够提升港口的安全水平和运营效率。总体来讲，天津港智慧港口建设引领了新时代港口发展方向，创造了很多标志性的成果。”焦广军说，如今的天津港属于2.0版智慧港口，所采用的技术均源自国产自主创新技术，同时作业工艺比以往的作业工艺要更先进、效率更高。

焦广军表示，下一步，天津港将聚焦智慧创新、数字转型，加快打造智慧港口升级版。一是加快向生产经营智能化全面升级。向全货种智慧码头拓面升级，有序推进传统集装箱、散杂货码头自动化升级工作，加快打造我国北方最大的自动化码头群。二是加快向运营管理数字化全面升级。按照数字化思维重塑经营和管理架构流程，形成相应的数字化支持体系，全面构建“数字孪生天津港”。

(责编：王连香、高雷)

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