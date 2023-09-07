人民网北京9月7日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经测算，2023年8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为400.9、573、208和68.9，同比分别提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行业运行较为平稳，市场规模持续保持增长态势，航空快件运输体系进一步完善，协同发展能力有所增强。

8月，快递发展规模指数为400.9，同比提升10.6%。从分项指标看，预计8月快递业务量将同比增长15%左右，业务收入同比增长9%左右。8月，行业规模增长较为良好，日均揽收量在3.5亿件左右，周业务量持续上升。一方面，快递企业深化原产地服务，水蜜桃、大闸蟹、海产品等寄递解决方案日益成熟，农特产品寄递活跃。另一方面，企业推出“提前买、选时送”、“七夕准时达，晚到必赔”等特色服务，有效保障“七夕”寄递需求，与电商平台协同推动“甜蜜经济”火热发展。

8月，快递服务质量指数为573，同比提升27.1%。从分项指标看，快递服务公众满意度预计为82.8分，同比提升0.5分。重点地区72小时准时率预计为84.4%，同比提升6.2个百分点。8月，在强降雨天气影响下，部分网点运行受阻，快递业落实防汛救灾各项措施，迅速恢复重建。一方面，快递企业通过加强应急调度、调整运营方案、增派人员抢险等方式，推动受灾地区分拨中心与网点复工复产。另一方面，快递企业勇担社会责任，第一时间投身防汛抗洪救灾，在为灾区捐款捐物的同时，发挥网络与供应链优势，优先转运救灾物资，协助地方政府疏散人员、转移群众，参与灾后物流运输保障工作，助力防范次生灾害应对，为受灾商家提供仓储、运输等特色服务。

8月，快递发展能力指数为208，同比提升3.6%。一是枢纽园区加快建设。快递企业进一步提升现有枢纽能级、加快打造新枢纽，持续推进分拣处理场地与园区建设。华南航空枢纽中心投产运营，温州机场飞机改装拆解基地和浙南区域航空分拨中心揭牌，郑州机场国际快件中心启用，西藏首个农产品前置智能仓落地林芝，嘉兴航空物流枢纽的重要配套项目“东方天地港”开工建设，广东（汕头）智创园项目正式签约。二是综合运输能力增强。行业自有航空公司开通“鄂州=阿布扎比”“深圳=莫尔兹比港”等国际航线。搭乘中老铁路冷链专列，定制“泰国=老挝=昆明”公铁联运专线，有效提升榴莲等跨境时效。与深圳地铁合作，创新空铁轨联运模式，缩短分拨与航空干线的接驳时间，运输场景实现新突破。三是出海业务能力提升。行业通过优化路网资源，缩短柬埔寨本土配送时间。提升英国专线服务能力，推出“快线”和“标准”结合跨境解决方案，为跨境卖家提供国内一件起揽、全链路跟踪、7*24客服等多种服务。采用国内直发模式，通过国内中心仓与国外辅助仓协同配合，提升一体化供应链服务能力，助力海内外企业降本增效。

8月，快递发展趋势指数为68.9，同比提升1.9%。快递企业上半年财报陆续发布，多家快递企业入围“世界500强”“全球物流品牌价值25强”等榜单，行业品牌价值不断提升。9月，在湖鲜、海鲜消费黄金季与中秋假日经济推动下，预计行业将实现良好发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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