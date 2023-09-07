人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）9月7日下午，商务部举行例行新闻发布会，新任商务部新闻发言人何亚东亮相发布会现场，并主持了发布会。

何亚东介绍，商务部多措并举推动商务领域数字化发展。一是大力发展数字贸易。推动出台促进数字贸易改革创新发展的政策措施，做强做优国家数字服务出口基地，推进成立商务部数字贸易标准化技术委员会，加强数字贸易国际合作，与中亚五国经贸部门签署数字贸易领域合作谅解备忘录。2022年，我国可数字化交付的服务进出口额达3727亿美元，同比增长3.4%，居全球第五位。

二是加快内贸流通数字化转型。强化示范带动作用，累计创建170家国家电子商务示范基地；大力发展农村电商，深入推动数商兴农；积极推动网络消费，全国实物网上零售额占社会消费品零售总额已超过26%。

三是提升贸易投资数字化水平。跨境电商占外贸总额的比重由2015年的不到1%增长至2022年的5%，多次修订外资准入负面清单中的数字经济相关内容，推动有条件的自贸试验区对接国际高标准数字经济规则开展先行先试。

四是推进数字领域国际合作和规则制定。积极拓展和深化“丝路电商”合作，已与29个国家建立双边电子商务合作机制。与18个国家签署数字经济投资合作备忘录，一批数字企业成功出海。目前我国已签署的21个自贸协定中，有10个设置了电子商务或数字经济专章，数字经济国际朋友圈不断扩大。

(责编：孙红丽、高雷)

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