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四大行明确存量首套住房贷款利率调整事项

2023年09月07日17:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月7日电（记者吴雨）工、农、中、建四大国有商业银行7日分别发布公告，明确存量首套住房贷款利率调整有关事项，对调整范围、调整后的利率水平、调整方式等进行解答，及时回应客户关切。

　　根据四大行公告内容，此次调整范围是：2023年8月31日前已发放的和已签订合同但未发放的首套住房商业性个人住房贷款。如果贷款发放或签订合同时不符合首套住房标准，但当前已符合所在城市首套住房贷款政策的，也符合本次调整范围。

　　此次四大行明确了调整规则，调整后的利率水平，与贷款发放时间、所在城市首套房贷利率政策下限情况相关。

　　根据公告，2019年10月8日（不含当日）前发放、已转换为贷款市场报价利率（LPR）定价的浮动利率贷款，以及2019年10月8日（含当日）至2022年5月14日（含当日）发放的贷款，利率最低可调整至相应期限LPR不加点。贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限高于全国政策下限的，按发放时当地首套房贷利率政策下限执行。

　　2022年5月15日（含当日）至2023年8月31日（含当日）已发放的或已签订合同但未发放的，利率最低可调整至相应期限LPR减20个基点；贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限高于全国政策下限的，按发放时当地首套房贷利率政策下限执行。

　　值得注意的是，不论哪种情况，如贷款利率低于全国下限，银行将不作调整。对于当初选择基准利率定价的贷款，以及固定利率贷款，各家银行表示，可申请转换为采用LPR定价的浮动利率贷款，再按浮动利率调整执行。

　　此次四大行主要采用变更合同约定利率水平的方式，大部分银行将于2023年9月25日起主动进行批量下调，无需客户申请。但如果客户需新发放贷款置换，或者“二套转首套”等特殊情况的，需要向贷款经办行提出书面申请。

　　四大行均表示，办理存量首套个人住房贷款利率调整过程中，银行不收取任何费用。如有疑问，可详询贷款经办机构或拨打客服热线。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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