人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）“消费是社会再生产的主要环节之一，与投资、净出口一道，共同构成经济增长的主要动力。消费水平的提高不仅反映了需求侧居民生活的改善，也能够从供给侧引导企业不断加大研发投入，以产品创新满足居民多层次、多元化消费需求，实现消费增长与经济发展的良性循环。”9月5日，在2023第二届“美好生活·国际消费全球趋势大会”上全球服务贸易联盟理事长姜增伟指出，挖掘消费潜能，助力经济发展已经成为当前最重要的任务之一。

姜增伟还表示，当前，消费领域稳步复苏，并呈现出新的发展趋势。从全球来看，数字经济发展、绿色可持续理念深入人心、主要经济体人口结构变化等长周期因素对消费的影响日渐明显，数字产品、数字服务消费规模持续攀升，个性化定制消费、绿色消费逐步兴起，“银发族”消费稳步增长等。

中国商业联合会会长姜明在致辞中表示，进入21世纪以来，人类社会进入又一个前所未有的创新活跃期，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，多种重大颠覆性技术不断涌现、交叉融合、集群突破，科技成果转化速度明显加快，产业组织形式和产业链条更具垄断性，对全球创新版图、全球经济格局、全球产业链供应链价值链等方面的重塑作用变得越来越突出。数字化、智能化和绿色化产业发展将为世界经济增长注入新动能。

北京市商务局副局长郭文杰表示，近些年来随着经济社会发展水平的提高，消费领域出现一些新的趋势。时尚消费、绿色消费、数字消费等新型消费模式层出不穷，北京将紧盯消费新趋势，持续在优化消费供给、升级消费场景、丰富消费渠道等方面下功夫。

中国国际公共关系协会顾问、原常务副会长兼秘书长郑砚农在演讲中说到，当前高质量发展就是经济建设的纲，纲举目张。各领域、行业都制定出了针对性的措施。从宏观看，高质量发展，核心是创新，基础是数字化，杠杆在市场，标志是品牌力，而标准就是环保（绿色低碳可持续）。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员王微表示，消费驱动发展作用不断显现，在经受超预期冲击之后展现出较强韧性，经济增长“压舱石”作用加快恢复。在这个过程中，消费升级和创新也很活跃。消费升级与创新的五大趋势：一提质，衣食住行用从有向好；二扩容，消费重心从商品转向服务；三创新，新技术推动新消费新方式；四分化，多样化多元化多层次；五重塑，城市化带来消费市场重构。

据了解，本次大会由中国商业联合会、全国商报联合会、北京市商业联合会、北京服务贸易协会、国际设计科学学会联合主办。大会期间还进行了全球好友推介活动，共包括城市推介、国家推介、合作签约三部分内容。

(责编：王连香、高雷)

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