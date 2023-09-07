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财政部：目前年收入10万元以下个人基本不缴或仅缴少量个税

2023年09月07日18:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者任妍）9月7日，财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示，目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。

据介绍，三项专项附加扣除标准提高以后，纳税人税收负担将进一步降低，尤其是中等收入群体减税幅度更大。比如，纳税人有两个小孩，其父亲或母亲年满60岁，按照新的扣除标准测算，这个纳税人每个月都可以多扣除3000元，一年就能多扣36000元。如果这个纳税人的年收入是20万元，那他的减税幅度就达到54%；如果这个纳税人的年收入是50万元，那他的减税幅度就达到14%。这对于增加居民个人的可支配收入、提高居民的消费能力有很重要的积极作用。

(责编：王连香、高雷)
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