原标题：医疗大语言模型MedGPT亮相2023数博会

9月6日至8日，2023中国国际数字经济博览会在河北石家庄召开。作为数字经济最新成果展示的国家级平台和数字经济交流合作的世界级平台，本届博览会云集了国内工业互联领域知名学者，全球互联网知名专家，重点金融机构负责人，还特别邀请了50几位国内数字经济领军企业主要负责人。在备受关注的数字医疗赛道，唯一受邀单位医联集团携旗下国内首款大模型驱动的AI医生——MedGPT首次亮相数博会。

如今，AI技术正在各行业不断渗透，“百模大战”一触即发，数字经济已经成为引领产业发展的重要引擎。在关乎国计民生的医疗领域，机构与资本都在争相布局，仅在A股市场中，互联网医疗企业就有97家。另有数据显示，截至目前，至少超过15家公司（含上市与非上市公司），宣称自己布局医疗大模型。

数字医疗赛道已经十分拥挤，医联何以领跑行业，勇摘AI金字塔上的明珠？

AI医疗，从字面意思看，意味着既要有AI技术深度，又要坚守医疗行业特有的严肃与严谨，要求对医疗的每一个场景、环节都有深刻的认知。而医联之所以能够超越所有玩家，在这两方面做的十分突出。

技术层面，医联已经布局医疗AI多年。医联成立于2014年，是中国领先的互联网医院，2017年拿到互联网医院牌照，确定了全病程管理的方向，建立了医疗大数据的清洗及数据结构化能力；2018年，医联形成了疾病的线上管理SOP，基于NLP、CV等人工智能技术及AIoT物联网技术，将智能医助等一系列应用场景落地，此时的医联，已经在AI诊疗领域初见成果。2019年，医联创建了亚洲首个多发性硬化症领域的早筛AI模型。

2021年到2023年期间，医联初步形成一套基于互联网医院的AI诊疗系统。历经多年的潜心研究，彼时的医联依然无法实现自然顺畅的全流程AI疾病诊疗，直到Transformer的发现。以Transformer为基础的大语言模型具有更加完善的自然语言沟通能力，并能在海量医学文本与数据中进行高并发、长距离学习整合，从而实现复杂性问题的系统性整合。

今年5月，医联正式推出国内首个大模型驱动的AI医生——MedGPT，多年的技术积累与沉淀成就了这款充满想象力的产品。

不同于通用大模型的ChatGPT的“诗情画意”，MedGPT对于临床测试极度执着，坚守严肃医疗。在过去的九年，医联一直将数字技术与医学进行深度融合，借助独有的微调训练与工程优化方案，为患者提供实用性与一致性的AI医生服务。

今年6月，医联在全球范围内首次完成了AI医生与人类医生同时面对真实患者的“双盲实验”。首先，患者先与医助沟通病情，医助通过线上文字输入的方式，分别传达给AI医生与真人医生，完成多轮沟通。在诊疗过程中，AI医生与真人医生全程互不干涉。问诊结束后，来自北大人民医院、中日友好医院、阜外医院和友谊医院的7位专家教授，针对91份有效病例进行审核，通过7个评价维度进行打分。真人医生综合得分为7.5分，AI医生的综合得分为7.2分，双方结果一致性达到了96%。医联的AI医生已达到主治医师诊疗水准。

9月7日，在本届博览会举办的人工智能驱动产业数字化创新发展论坛中，医联副总裁龙武以“智在必得, 数字科技为人类健康创造价值”为主题，分享医联集团在数字医疗领域的最新成果。龙武介绍，目前，MedGPT已有超过1000名三甲医院医生参与产品的研发、测试、优化过程，在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值，实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。对于患者来说，MedGPT打破了医疗服务供需不平衡的局面，助力优质医疗资源快速复制并无差别地触达所有群体，让“好医生”可以无限复制。

在降本增效方面，龙武介绍，MedGPT让患者足不出户就可以接受线上问诊、药品物流到家、在线支付等一系列服务，可以节省患者就医的大部分时间成本和经济成本。MedGPT真正让数字医疗实现了从1.0到2.0的升维和跨越。（柯岩）

(责编：董童、李源)

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